《小傳日記》二萬六爭持，收市升啲啲，新經濟強勢，破頂難估計！

《小傳日記》本來花旗嘅「孖屐」走勢都仲幾好，納指仲日日向上破頂，亞洲個市本來都仲

向上走緊，但因為香江預備迎來第三波疫情，搞到大家都無晒信心，早市都由升轉跌，全日魚缸

都係二萬六關口浮沉。不過新經濟股似乎都十分生性，一聽到恆指公司話預備搞個「港板納指」

，ＡＴＭＸ四大金剛都開晒車。最後恆指尾市輕微高收，收報２６２１０點，升８０點或升近半

巴仙，主板成交２０６８﹒３１億銀。國貨報１０７８１點，升３３點或近半巴仙。

內地Ａ場走勢強勁，上證綜合指數報３４５０點，升４７點或逾１巴仙；深證成份指數報１

３７５４點，升３４８點或近３巴仙。兩市合共成交１７２６１﹒８７億人仔，較上日增加１１

﹒９％。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）升近半巴仙，報３７﹒１銀；生發發（００３８８）

連日破頂升近４巴仙，報３７０﹒６銀；ＱＱ（００７００）又起飛破頂，踢高近４巴仙，報５

６３銀；中移動（００９４１）升逾半巴仙，報５６﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）軟腳唔夠半

巴仙，報７６﹒５銀。



＊日日返高位恆隆真有計，內險繼續衝國壽真輕鬆＊



磚頭佬可能呢期都沉到底，見個大市開車都跟埋一齊走，加上早幾日又有大行唱好地產界，

恆隆（００１０１）呢期真係大紅人，股價日日開車日日ＧＯ，今日又重返高位，收漲近半成，

報２１﹒６銀；不過其他磚頭佬就弱小小啦！新地（０００１６）跌近２巴仙，報９８﹒１５銀

；新世界（０００１７）潛逾２巴仙，報４０銀；長實集團（０１１１３）跪低近２巴仙，報４

６﹒９銀；太地（０１９７２）跌逾１巴仙，報１８﹒５８銀；

內險佬同樣都係升市回歸行列之一，例如國壽（０２６２８）預備去海南島大展拳腳，並係

個處嘅自貿區設立投資資金，今日股價再飛逾１巴仙，報２０﹒９銀；平保（０２３１８）跟漲

近半巴仙，報８９﹒６５銀；新華保險（０１３３６）踢高近半巴仙，報３４﹒４銀；中國太保

（０２６０１）跌近１巴仙，報２６﹒０５銀；中國財險（０２３２８）回吐近２巴仙，報７﹒

５銀。



＊油需求復甦中石油走高，金價再突破黃金無買錯＊



神州汽油消費有復甦嘅跡象，隔晚紐油企上４０美金，不過油價喺亞洲交易時段回軟，三桶

油高開低走。另外，神州舊年公布成立國家油氣管網公司，消息指，三大龍頭油企已聘請咨詢顧

問，希望喺９月底前完成資產劃轉。中石油（００８５７）漲逾２巴仙，報２﹒８７銀；中石化

（００３８６）走高逾１巴仙，報３﹒４９銀；中海油（００８８３）軟近１巴仙，報８﹒８銀

；中海油服（０２８８３）撻低近２巴仙，報６﹒９６銀。

全球新冠疫情持續，避險需求推高黃金價格，隔晚美國黃金期貨續揚，現貨金亦企穩１８０

０美金，黃金佬繼續有得彈！山東黃金（０１７８７）繼續破頂，漲逾４巴仙，報２１﹒１銀；

紫金礦業（０２８９９）走高近６巴仙，報４﹒９３銀；壇金礦業（００６２１）起哄逾兩成一

，報０﹒０３４銀；靈寶黃金（０３３３０）急漲近兩成四，報１﹒１５銀；招金礦業（０１８

１８）揚近４巴仙，報１０﹒５８銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚近１巴仙，報１３２

２銀。



＊「摩笛」吹奏勁手機有炒力，晶片飛唔停中芯華虹醒＊



手機佬方面除咗承接噚日嘅升勢，今日亦有唔少消息利好版塊表現，而最勁應該就喺有「摩

笛」幫手吹奏！事關摩根士丹利話手機佬最差階段或者已經過去，而且頂計佢仲有得再升高，炒

起手機佬！通達集團（００６９８）飛高逾１１巴仙，報０﹒５８銀；丘鈦科技（０１４７８）

彈上逾８巴仙，報１２﹒４２銀；比亞迪電子（００２８５）跳過近６巴仙，報２２﹒２銀；瑞

聲科技（０２０１８）彈上逾３巴仙，報６１﹒３５銀；高偉電子（０１４１５）抽高逾２巴仙

，報３﹒５７銀；舜宇光學（０２３８２）升上逾２巴仙，報１４７﹒４銀；富智康（０２０３

８）彈高逾１巴仙，報０﹒９４銀。

而晶片佬方面今日繼續ｃｈｏｋ高！早前中芯（００９８１）喺Ａ股科創板上市有成５６６

倍超額認購成Ａ股集資額最高新股，拉起晶片佬繼續ｃｈｏｋ高！中芯微彈唔夠半巴仙，報３９

﹒９５銀。而華虹半導體（０１３４７）今日午市亦破頂造３５﹒４銀表現威威！飛高逾一成四

，報３４﹒１銀；中電華大科技（０００８５）彈上逾兩成，報１﹒０６銀；ＡＳＭ（００５２

２）跳高逾一成二，報１００﹒４銀；腦洞科技（０２２０３）抽高近２巴仙，報０﹒３２銀。

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