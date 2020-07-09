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即市新聞

09/07/2020 17:58

《真知灼見－溫灼培》金價突破１８００美元的後向

　　《真知灼見》現貨金價在今年４月中至６月中之間，一直於１６６０至１７６０美元的
１００美元區間窄幅範圍徘徊，到６月底終於突破，踏入本周更一舉上破１８００美元的心理關
位。回憶對上一次金價見１８００美元已是２０１１年。按圖表分析，金價突破１８００美元後
，下一挑戰位置料是１８５０美元。確實，大家留意到市場上不少分析把金價今年底的上升目標
定在２０１１年９月的歷史高位１９２０美元，甚至２０００美元。但筆者認為，金價有否機會
攀至上述位置，很大程度看往後美國疫情發展及聯儲局的意向。
　　今年３月１６日聯儲局大幅減息及量寬前，金價還處於１５００美元水平。受惠於聯儲局的
寬鬆貨幣政策行動，金價才開展升勢。但經過一輪飈升後，金價到４月中開始又再橫行。金價當
時橫行，原因是市場存在幻想認為疫情很快告一段落，聯儲局不用再印鈔。但是，當美國經濟重
啟及爆發嚴重社會運動後，美國疫情隨即失控，聯儲局宣布在二手市場增購企業債，並承諾會不
斷買債直至經濟改善。在這情況下，金價才展現出第二個升浪。

＊疫情影響經濟，牽引儲局量寬行動＊

　　當大家了解背景後，就明白是甚麼因素真真正正推動金價上升，明顯就是聯儲局的印鈔行動
。至於是甚麼因素驅動聯儲局要繼續印鈔？這當然是美國的經濟狀況。現時主導著美國經濟狀況
正是疫情，所以金價是否有能力攀上２０００美元，重點還看疫情是否一直揮之不去，逼使聯儲
局一直量寬下去。所以，投資者現在吸納黃金，最大風險是疫情變化，這包括疫苗的研發進程等
。另外，特朗普的選情亦值得關注，因拜登揚言他當選後將帶領美國重返世衛，即會更即極打擊
疫情。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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