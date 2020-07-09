《積金攻略－鍾偉善》換馬到同類基金前，應先了解不同風險

《積金攻略》根據強積金研究機構「積金評級（ＭＰＦ Ｒａｔｉｎｇｓ）」統計，５月份

強積金成員以自２０１６年以來最大的的規模，離開香港及中國股市。在一眾強積金基金類別中

，錄得最大資金淨流出的，是「股票基金（香港及中國）」，規模達到３﹒８４億港元；相反，

錄得最大資金淨流入的，則是「股票基金（亞洲以外地區）」，規模更達１１﹒６７億港元，當

中，有超過８０％資金流入了美國股票市場。

截至５月底，中港股票基金的資產仍達２０９７﹒１２億港元，佔總資產的２２﹒６％，仍

是眾多基金類別之冠；反觀亞洲以外地區股票基金，資產值約３８７﹒７３億港元，市佔率僅

４﹒２％，而以資金淨流入的市佔率計，５月份流入亞洲以外地股票基金的，卻達２３﹒２％，

乃各類基金中最高。

該機構主席叢川普指出，美國及歐洲股票基金的合共資產，通常只剛剛超過強積金總資產的

４％，在強積金資金淨流入中獲得接近其６倍的市場份額，是不成比例的，與歷史相比亦屬異常

，反映強積金成員似乎對香港及中國股市失去信心。



＊同組回報與相關風險差異大＊



然而，將強積金資產，在同一個基金類別中，從一個種類轉換到另一個種類，例如上述的從

中港股票基金，換馬到亞洲以外地區股票基金，尤其是美國股票基金，未必能夠達到心儀的「避

險的效果」。

的而且確，根據強積金基金平台資料，截至５月３１日，中國及香港（連同追蹤指數）股票

基金的一年期回報，最高為１０﹒０６％，最低更錄得－１３﹒２７％，表現遠差於美國股票基

金最高的２２﹒０４％，以及最低也有０﹒０２％，不過，兩組基金最佳與最差表現的差距，同

樣是約２３點子，反映同組回報差異同樣極大。

雖然，中國及香港（連同追蹤指數）股票基金的風險標記中位數為１５﹒７６％，而美國股

票基金則只是１１﹒８６％，在積金局三月開始推出的風險級別中，由風險級別６下降為５，同

時也低於所有股票基金的平均風險標記中位數１４﹒４８％。數字反映轉換投資地區能有效地減

少了人民幣及中國相關的新興市場風險。



＊各類基金風險不一＊



但仍要留意的是，股票基金始終屬於高風險產品。其風險標記仍高於混合資產基金整體的

８﹒７１％，更遠高於債券基金整體的３﹒１０％；因此，如要減低股票投資及波幅風險，可以

選擇從一個基金類別，轉換到另一個類別。但要留意相關基金會否投資某些地域或某比例的股票

，也可能要面對如利率、信貸評級等不同風險。強積金成員需注意，不同強積金計劃中名稱相似

的基金，內裡的投資組合分布與風險也可大為不同。在決定轉換投資前，應先從強積金計劃說明

書裡面的「風險因素」了解。

最後，再次提醒各位，強積金是長線投資，不適宜太在意市場的短期波動；尤其是現時不明

朗因素極多，除了新冠病毒疫情的發展，以至各國重啟經濟的效果，甚至地緣政治局勢的張弛，

投資市場大上大落的格局未必能夠改變。《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

