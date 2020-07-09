騰訊港交所跑出惟疫情拖累地產股，港股全日升８０點收２６２１０

《經濟通通訊社９日專訊》歐美疫情有惡化跡象，惟隔晚美股受科技股帶動，三大指數均高

收，當中納指創下歷史新高，帶動港股高開２２１點報２６３５１點。早段資金流入內險股、石

油股及手機股等，帶動港股早段升幅最多擴大至２４５點高見２６３７４。資金流入「ＡＴＭ」

且齊創新高，騰訊（００７００）表現甚佳，而港交所（００３８８）亦破頂。然而，午後傳出

，香港今日新增至少３７宗本地個案，料日內公布收緊防疫限制措施，地產板塊跌幅擴大，恆指

一度調頭跌１１２點低見２６０１６點，力守兩萬六。不過，Ａ股收市表現繼續出色利好港股氣

氛，恆指最終收升８０點或０﹒３１％，報２６２１０點，主板成交２０６８﹒３１億元增加

５﹒４２％。

國指收報１０７８１點，升３３點或０﹒３１％。

重磅股普遍向上，騰訊主席馬化騰稱，集團華東總部將進一步扎根上海，成為上海人工智能

高地的建設者之一，收升３﹒６８％，報５６３元；匯控（００００５）回升０﹒２７％，報

３７﹒１元；中移動（００９４１）升０﹒５３％，報５６﹒４元；建行（００９３９）軟

０﹒９１％，報６﹒５１元；友邦（０１２９９）走低０﹒３９％，報７６﹒５元。

滬深兩市連升第八個交易日，上證綜指收報３４５０點，升４７點或１﹒３９％，深證成指

報１３７５４點，升３４８點或２﹒６％，總成交１７２６１﹒８７億人幣增加１１﹒９％。



＊港疫情或惡化，九置收挫近４％＊



消息指本港今日再新增多宗新冠肺炎初步確診個案，政府最快今日公布收緊防疫措施，當中

食肆每枱人數上限收緊至最多８人，地產股續軟，九置（０１９９７）為本日表現最差藍籌，挫

３﹒６１％，報３３﹒４元；領展（００８２３）跌２﹒６１％，報６３﹒４５元；長實

（０１１１３）跌１﹒７８％，報４６﹒９元；穆迪稱港鐵（０００６６）發盈警，不利其信用

評級，收挫２﹒５５％，報４０﹒１元。然而，恆隆地產（００１０１）領漲大市，升４﹒６％

，報２１﹒６元。

餐飲方面，大快活（０００５２）跌１﹒５％，報１７﹒０８元；大家樂（００３４１）跌

４﹒５８％，報１５元；太興（０６８１１）走低３﹒８５％，報１﹒２５元。飲食界立法會議

員張宇人牽頭推出的食肆優惠，四大上市快餐集團之中，只有翠華（０１３１４）參加，今平收

報０﹒３１５元。

香港爆發第三波疫情，連帶拖累澳門睹業股價。大和總研認為，第二季的博彩毛收入或跌至

３２﹒３４億澳門元，按年瀉近９６％，是有史以來最差的季度表現，預計今年行業博彩毛收入

為按年挫逾６５％。銀娛（０００２７）走低２﹒０９％，報５１﹒５５元；金沙

（０１９２８）跌１﹒１４％，報３０﹒４５元；美高梅（０２２８２）挫２﹒０５％，報

９﹒５５元；新濠國際（００２００）跌１﹒９７％，報１４﹒９４元。花旗稱若疫情再來襲，

極端情況下澳博（００８８０）或現流動性短缺，澳博插３﹒７５％，報８﹒４６元。



＊黃金需求強勁，山東黃金連漲六日累升逾２８％＊



美國新冠肺炎病例總數超過３００萬宗，避險需求繼續推高黃金價格，現貨金價企穩

１８００美元之上，多隻金股破頂，山東黃金（０１７８７）抽高４﹒２％，報２１﹒１元；招

金（０１８１８）揚３﹒９３％，報１０﹒５８元；紫金（０２８９９）升５﹒７９％，報

４﹒９３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒９９％，報１３２２元。

外媒引述消息人士透露，中國三大龍頭油企已聘請大摩及高盛，為油氣管道資產劃轉交易擔

任諮詢顧問。據悉中國當局希望９月底前完成資產劃轉，讓國家油氣管網公司開始運營。中石油

（００８５７）揚２﹒１４％，報２﹒８７元；中石化（００３８６）升１﹒４５％，報

３﹒４９元；中海油（００８８３）逆市跌０﹒６８％，報８﹒８元；Ｆ三星原油期

（０３１７５）微升０﹒２１％，報２﹒８０６元。



＊大摩唱好手機設備股，瑞聲走高逾３％＊



恆指公司稱，阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）及小米（０１８１０）三間公

司因市值龐大，即使或未滿足２年的上市時間要求，８月份都可納入指數成分股選股範圍。亦留

意到近年市場對科技創新股票的關注，因此將會推出相關指數。阿里收漲１０﹒０１％，報

２６１﹒６元；美團抽高５﹒０１％，報２０９﹒８元；小米揚４﹒６％，報１６﹒８４元。港

交所（００３８８）升３﹒５２％，報３７０﹒６元。

大摩稱，雖然手機供應鏈股份的股價近期已經上升，惟尚未完全反映明年的行業前景，且手

機行業最差階段或已過，調高部份手機設備股目標價，舜宇（０２３８２）升２﹒３６％，報

１４７﹒４元；瑞聲（０２０１８）走高３﹒４６％，報６１﹒３５元；丘鈦科技

（０１４７８）漲８﹒３８％，報１２﹒４２元；。比亞迪電子（００２８５）升５﹒９７％，

報２２﹒２元；摩比發展（００９４７）揚６﹒５９％，報０﹒９７元。（ｎｓ）

