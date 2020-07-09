《鍾之日記》資金滾滾來，股市節節升

《鍾之日記》７月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



儘管疫情出現惡化，但無阻資金繼續流入本港。港元匯價持續強勢，觸及強方兌換保證，金

管局在紐約時段再沽４２﹒９４億港元，買入美元，明日（１０日）本港銀行體系結餘將增至

１６４８﹒９億港元。金管局本月６次沽港元，累沽３３２﹒６４億港元。

香江魚缸今日高開２２１點報２６３５１點。早段資金流入內險股、石油股及手機股等，帶

動港股早段升幅最多擴大至２４５點高見２６３７４。資金流入「ＡＴＭ」且齊創新高，騰訊

（００７００）表現甚佳，而港交所（００３８８）亦破頂。然而，午後傳出，香港今日新增至

少３７宗本地個案，料日內公布收緊防疫限制措施，地產板塊跌幅擴大，恆指一度調頭跌１１２

點低見２６０１６點。不過，Ａ股收市表現繼續出色利好港股氣氛，恆指最終收升８０點或

０﹒３１％，報２６２１０點，主板成交２０６８﹒３１億元增加５﹒４２％。



＊Ａ場八連漲，打擊配資無阻巨量成交＊



Ａ股炒風盛，為免重現５年前的股災慘劇，中證監迅速遏制場外配資活動，不過難阻投資者

熱情，加上最新公布的６月數據佳，ＣＰＩ同比上漲２﹒５％，漲幅較上月略擴大０﹒１個百分

點，符合市場預期；ＰＰＩ同比下降３％，跌幅較上月收窄０﹒７個百分點，亦優於市場預期的

降３﹒２％。Ａ場今錄八連漲，滬指收漲１﹒３９％，報３４５０﹒５９點，續創２０１８年２

月以來新高。兩市全日成交達１７２６２億元人民幣，較上日增加１１﹒９％，連續第四日成交

超過１﹒５萬億元，外資全日透過陸股通向Ａ股淨流入７９﹒５１億元。官媒報道指陸股通交易

將優化，「ＳＰＳＡ集中管理服務」即將落地，外資機構通過陸股通參與Ａ股交易的便利性將提

高。



＊染藍憧憬發酵，阿里重奪一哥＊



恆指成份股將於８月份進行檢討，恆指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄今日表示，平常的

成份股選股需要有２年上市要求，以及市值夠大，而阿里巴巴（０９９８８）、美團點評

（０３６９０）及小米集團（０１８１０）三間同權不同權或第二上市公司因市值龐大，即使可

能未滿足上市時間要求，８月份都可納入成分股選股範圍。

染藍憧憬今日重新發酵，加上隔晚美股科技股造好，納指再創新高下，ＡＴＭＸ齊齊炒高破

位。阿里今早開市已破頂突破２５０元關，午後受染藍憧憬刺激下，高見２６３﹒８，刷新歷史

新高，收市飆１０％，市值達５﹒６萬億元，在騰訊手中重奪一哥寶座。

不過，騰訊今日表現並不「失禮」，與美團、網易（０９９９９）、京東（０９６１８）等

齊齊破頂，高位見過５６４元，收漲３﹒７％；而網易飆１０％，京東升７﹒４％，美團

（０３６９０）亦漲５％。而小米連日上漲後，今日終於逼近當年上市價１７元，高見

１６﹒９８元；終收升４﹒６％。

外電先後引述消息報道，阿里旗下負責金融科技業務的螞蟻金服，以及中國視頻網站嗶哩嗶

哩（Ｂｉｌｉｂｉｌｉ）正考慮到香港上市。嗶哩嗶哩如赴港屬第二上市，消息指，目前市值

１６２億美元的嗶哩嗶哩正考慮出售５％至１０％股份。

更多中概科網巨頭傳會來港上市，帶旺港交所升破３７０元創新高，收漲３﹒５％。



＊監管快速打擊違法「孖展」，中資券商悶悶不樂＊



Ａ股市場突然繁榮，不少人再度心癢想投資Ａ股，內媒指，鵬華匠心精選混合型基金昨日發

行僅一日，認購金額或已達到１３００億元人民幣，將打破今年２月份睿遠均衡價值基金創出的

１２２４億元人幣認購紀錄

炒股來錢不夠快，有人希望玩「孖展」，場外配資死灰復燃。內媒《證券時報》報道指，有

些配資公司向ＶＩＰ客戶提供最高１２倍槓桿，起配資金３０萬元人民幣，最多５００萬元人民

幣。

中證監昨晚出手，表示將持續加大對場外配資活動的監測力度，嚴格依法處罰，並持續打擊

場外配資違法違規行為，堅決維護投資者利益及資本市場秩序。中證監並匯總整理各地證監局曝

光的一批場外配資平台，將２５８家非法從事場外配資的平台及其運營機構名單予以集中曝光。

據內媒報道，中證監近期還將曝光１００多家非法從事場外配資活動的平台名單，相關證監局正

在配合公安機關對非法從事場外配資的重點平台進行查處。

監管打壓場外配資，中資券商股今日表現疲乏，興證國際（０６０５８）瀉９﹒１％，中州

證券（０１３７５）跌３﹒３％，光大證券（０６１７８）挫３﹒１％，中信証券

（０６０３０）跌２﹒７％，海通證券（０６８３７）跌２﹒４％；廣發証券（０１７７６）走

高２﹒１％，華泰六八八六（０６８８６）揚０﹒３％。



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