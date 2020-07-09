【國安立法】習近平同普京通電話，俄方堅定支持港區國安法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家主席習近平８日同俄羅斯總統普京通電

話。普京表示，俄方堅定支持中方在香港特區維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑

釁行為，相信中方完全有能力維護香港長期繁榮和穩定。俄方將對華關係作為外交最優先方向，

願同中方一道，繼續推進兩國各領域務實合作，加強在上海合作組織、聯合國等框架下的戰略溝

通協調，維護全球戰略穩定與安全。



＊中俄加強高技術、疫苗研發等合作＊



習近平在通話中強調，當前國際形勢變化很快，中俄作為全面戰略協作夥伴，密切戰略溝通

合作十分必要。中方願同俄方繼續堅定相互支持，堅決反對外部干涉破壞，維護好各自國家主權

、安全、發展利益，維護好雙方共同利益。中方願同俄方不斷密切在聯合國等多邊框架內的協調

配合，維護多邊主義，反對霸權主義和單邊行徑，共同捍衛國際公平正義，為完善全球治理、推

動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

習近平稱，雙方要在做好較長時間應對疫情的同時，研究採取靈活多樣的方式，推動各領域

合作加快復工復產。雙方要利用好科技創新年契機，加強高技術、疫苗和藥物研發、生物安全等

領域合作，推動中俄關係不斷邁向更高水平。

克里姆林宮則表示，通話中雙方同意加強經濟合作，包括能源和民用飛機制造方面的合作。

