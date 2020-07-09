【打擊配資】中證監打擊場外配資，曝光２５８家非法平台及機構

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》近期Ａ股市場升浪持續，昨日（８日）滬綜

指攻上３４００點，錄得七連升。交投暢旺，滬深兩市成交連續第三日突破１﹒５萬億人民幣，

處於五年來高位。

市場活躍與場外配資密切相關，中證監昨日傍晚出手，表示將持續加大對場外配資活動的監

測力度，嚴格依法處罰，並持續打擊場外配資違法違規行為，堅決維護投資者利益及資本市場秩

序。中證監並匯總整理各地證監局曝光的一批場外配資平台，將２５８家非法從事場外配資的平

台及其運營機構名單予以集中曝光。

據內媒報道，中證監近期還將曝光１００多家非法從事場外配資活動的平台名單，相關證監

局正在配合公安機關對非法從事場外配資的重點平台進行查處。



＊只有證券公司才能依法開展場外配資業務＊



中證監稱，目前，一些不法機構或個人創建場外配資網站、手機ＡＰＰ、微信公眾號等平台

，宣稱提供最高十餘倍的炒股資金，以「您炒股、我出錢」「槓桿炒股、盈利高」「實盤交易、

門檻低」「資金安全、提現快」等為噱頭，誘導投資者參與場外配資活動。

根據新修訂的證券法規定，證券融資融券業務屬於證券公司專營業務，未經證監會核准，任

何單位和個人不得經營。場外配資活動本質上屬於只有證券公司才能依法開展的證券融資融券業

務，相關機構或個人未取得相應證券業務經營資質從事場外配資活動的，構成非法證券業務活動

，屬於違法行為，將被依法追究法律責任。

２０１９年１１月最高人民法院發布《全國法院民商事審判工作會議紀要》，在強調場外配

資違法性的基礎上，明確了場外配資合同屬於無效合同，場外配資參與者將自行承擔相關風險和

責任。

中證監表示，將認真貫徹落實證券法，持續推進打擊場外配資違法違規行為常態化，堅決維

護投資者利益和資本市場秩序。對場外配資活動，證監會將持續加大監測力度，積極調查處理，

及時予以曝光，嚴格依法處罰；涉嫌犯罪的，移送公安機關立案查處，依法追究刑事責任。

