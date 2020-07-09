【貿易再戰】王毅：就中美關係重回正軌提出三條建議

《經濟通通訊社９日專訊》國務委員兼外長王毅向中美智庫媒體視頻論壇發表致辭。王毅就
推動中美關係走出困境、重回正軌提出三條建議：一是激活和開放所有對話渠道；二是梳理和商
定交往的清單，形成雙方合作、對話與管控三份清單；三是聚焦和展開抗疫合作。（ｃｔ）
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