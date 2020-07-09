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09/07/2020 11:26

【華為動向】華為率先完成中國５Ｇ推進組５Ｇ網絡安全測試

　　《經濟通通訊社９日專訊》ＩＭＴ－２０２０（５Ｇ）推進組今日發布消息稱，近期ＩＭＴ
－２０２０（５Ｇ）推進組組織了５Ｇ設備安全測試，由中國信息通信研究院牽頭，與中國移動
（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）共同組成測試組，對華為
、中興（００７６３）、愛立信、大唐、上海諾基亞貝爾的５Ｇ基站和核心網設備進行安全保障
測試。華為率先以１００％通過率完成了該測試。（ｊｔ）

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