【華為動向】華為率先完成中國５Ｇ推進組５Ｇ網絡安全測試

《經濟通通訊社９日專訊》ＩＭＴ－２０２０（５Ｇ）推進組今日發布消息稱，近期ＩＭＴ

－２０２０（５Ｇ）推進組組織了５Ｇ設備安全測試，由中國信息通信研究院牽頭，與中國移動

（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）共同組成測試組，對華為

、中興（００７６３）、愛立信、大唐、上海諾基亞貝爾的５Ｇ基站和核心網設備進行安全保障

測試。華為率先以１００％通過率完成了該測試。（ｊｔ）

