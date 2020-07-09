【華為動向】華為率先完成中國５Ｇ推進組５Ｇ網絡安全測試

《經濟通通訊社９日專訊》ＩＭＴ－２０２０（５Ｇ）推進組今日發布消息稱，近期ＩＭＴ
－２０２０（５Ｇ）推進組組織了５Ｇ設備安全測試，由中國信息通信研究院牽頭，與中國移動
（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）共同組成測試組，對華為
、中興（００７６３）、愛立信、大唐、上海諾基亞貝爾的５Ｇ基站和核心網設備進行安全保障
測試。華為率先以１００％通過率完成了該測試。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事08/07/2020
《神州經脈》滬指攻上三千四 外資入場退潮 人幣即期7關前整固
|財經熱話08/07/2020
騰訊急升蓋過匯控急挫 港股收漲153點報26129重上牛熊線
|開市Good Morning08/07/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：海普瑞中籤者可中線持有
|財經熱話08/07/2020
跨境理財通出台 大行繼續薦吸友邦
|財經熱話08/07/2020
背靠國際品牌兼獲高瓴持股 滔博準備起跑
|香港政情08/07/2020
【國安立法】駐港國安公署揭幕 駱惠寧：不會侵害合法權益
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰