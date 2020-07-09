【華為動向】華為申請「方舟操作系統」商標，現進入審核階段

《經濟通通訊社９日專訊》華為早前大量申請鴻蒙商標後，再有新動作。天眼查顯示，華為

技術公司近日新增「方舟操作系統」商標申請信息（３８類通訊服務），目前該商標９類科學儀

器已於今年５月２６日成功注冊。

有媒體報道，華為的新系統國內版叫「鴻蒙」，海外版叫「方舟」。（ｊｔ）

