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09/07/2020 16:10

【中印衝突】趙立堅：兩國部隊脫離一線接觸，邊境局勢趨向緩和

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部發言人趙立堅今日表示，目前，中印兩國邊防部隊根
據軍長級會談達成的共識，在中印邊界西段加勒萬河谷等地區已經採取有效措施脫離一線接觸。
中印邊境局勢總體穩定，趨向緩和。雙方將繼續通過軍事和外交渠道保持對話溝通，包括舉行新
一輪軍長級會談和中印邊境事務磋商和協調工作機制會議。希望印方同中方相向而行，以實際行
動落實好雙方達成的各項共識，共同推動邊境地區局勢進一步緩和降溫。（ｗｌ）

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