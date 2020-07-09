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即市新聞

09/07/2020 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收漲３１４點，近４個月來首次企上「７算」

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）連升三日後，今早再高開
　　《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）連升三日後，今早再高開
２１１點隨即重上７算，報６﹒９９６５。其後愈升愈有，盤中最多漲３５６點子，最終收報
６﹒９８６２大漲３１４點，四連升兼創自３月１２日以來近４個月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣破７關，現升１０１點子，報６﹒９８７４。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒００８５，較上個交易日升１２２點子，
實現三連漲，兼創３月１６日以來近四個月新高，上個交易日報７﹒０２０７。

＊資金持續流入，人民幣短期或繼續回升＊

　　交易員表示，雖然中美關係仍緊張，外部環境仍較差，但美國疫情蔓延也提升了美聯儲加碼
寬鬆的預期，美元進一步調整，資金外溢也有利於非美貨幣反彈，人民幣資產配置價值持續吸引
資金流入，人民幣亦容易獲得更多青睞。
　　他們並指出，近期中國股市表現搶眼，資金持續流入，經濟基本面改善等也助升本幣人氣。
部分客盤在人民幣突破區間之後選擇加速結匯，而購匯需求的客盤則選擇延後購匯，這也導致供
需出現一定程度的偏向，加劇人民幣回升。短期看這種模式或延續一段時間，除非有新的情況打
破目前的格局。（ｊｔ）

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