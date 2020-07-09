【聚焦數據】內地６月ＰＰＩ同比降幅收窄至３％，優於市場預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２０年６月，全國工業生產者出廠價格（

ＰＰＩ）同比下降３％，跌幅較上月收窄０﹒７個百分點，亦優於市場預期的降３﹒２％；環比

上漲０﹒４％；工業生產者購進價格同比下降４﹒４％，環比上漲０﹒４％。

上半年，ＰＰＩ比去年同期下降１﹒９％，工業生產者購進價格下降２﹒６％。



＊食品價格同比上漲３﹒２％＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降４﹒２％，降幅比上月收窄０﹒９個百分點

，影響工業生產者出廠價格總水平下降約３﹒１１個百分點。其中，採掘工業價格下降

１０﹒５％，原材料工業價格下降８﹒５％，加工工業價格下降２﹒０％。生活資料價格同比上

漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約０﹒１６

個百分點。其中，食品價格上漲３﹒２％，衣著價格下降０﹒８％，一般日用品價格下降

０﹒３％，耐用消費品價格下降１﹒８％。

工業生產者購進價格中，燃料動力類價格同比下降１４﹒２％，化工原料類價格下降

９﹒４％，有色金屬材料及電線類價格下降３﹒３％，黑色金屬材料類價格下降２﹒２％；農副

產品類價格上漲５﹒８％。



＊生產資料價格環比由降轉漲＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格由降轉漲，比上月上漲０﹒５％，影響工業生產者出

廠價格總水平上漲約０﹒４０個百分點。其中，採掘工業價格上漲４﹒９％，原材料工業價格上

漲０﹒７％，加工工業價格上漲０﹒２％。生活資料價格環比由上月下降０﹒３％轉為上漲

０﹒１％，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約０﹒０３個百分點。其中，食品價格上漲

０﹒３％，衣著和耐用消費品價格均下降０﹒１％，一般日用品價格持平。

工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格上漲１﹒８％，燃料動力類和黑色金屬

類價格均上漲１﹒２％，農副產品類價格上漲０﹒４％；化工原料類價格下降０﹒１％。

（ｗｌ）

