【聚焦數據】國家統計局官方更正：６月ＣＰＩ同比上漲２﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局今早公布６月經濟數據時出現失誤，現予官方更正如
下：２０２０年６月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒５％，漲幅較上月略擴大０
﹒１個百分點，符合市場預期。其中，城市上漲２﹒２％，農村上漲３﹒２％；食品價格上漲１
１﹒１％，非食品價格上漲０﹒３％；消費品價格上漲３﹒５％，服務價格上漲０﹒７％。
６月份，全國居民消費價格環比下降０﹒１％。其中，城市下降０﹒１％，農村持平；食品
價格上漲０﹒２％，非食品價格下降０﹒１％；消費品價格持平，服務價格下降０﹒１％。
上半年，全國居民消費價格比去年同期上漲３﹒８％。
＊食品煙酒類價格同比上漲８﹒８％＊
６月份，食品煙酒類價格同比上漲８﹒８％，影響ＣＰＩ（居民消費價格指數）上漲約
２﹒６４個百分點。食品中，畜肉類價格上漲５７﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒６１個百分點
，其中豬肉價格上漲８１﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒０５個百分點；水產品價格上漲
４﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０９個百分點；鮮菜價格上漲４﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０
﹒１個百分點；糧食價格上漲１﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０３個百分點；鮮果價格下降２
９％，影響ＣＰＩ下降約０﹒６７個百分點；蛋類價格下降１３﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒
０８個百分點。
其他七大類價格三漲一平三降。其中，其他用品和服務價格上漲５﹒１％，教育文化和娛樂
、醫療保健價格均上漲１﹒９％；生活用品及服務價格持平；交通和通信、居住、衣著價格分別
下降４﹒６％、０﹒６％和０﹒４％。
＊豬肉價格環比漲３﹒６％，居住價格略降＊
６月份，食品煙酒類價格環比上漲０﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０４個百分點。食品中
，鮮菜價格上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０７個百分點；畜肉類價格上漲２﹒２％，影
響ＣＰＩ上漲約０﹒１５個百分點，其中豬肉價格上漲３﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１５個
百分點；鮮果價格下降７﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１３個百分點；蛋類價格下降
３﹒７％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０２個百分點。
其他七大類價格環比一漲一平五降。其中，其他用品和服務價格上漲０﹒４％；醫療保健價
格持平；交通和通信、教育文化和娛樂價格均下降０﹒３％，衣著、居住價格均下降０﹒２％，
生活用品及服務價格下降０﹒１％。（ｗｌ）
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