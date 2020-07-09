【聚焦數據】國家統計局官方更正：６月ＣＰＩ同比上漲２﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局今早公布６月經濟數據時出現失誤，現予官方更正如

下：２０２０年６月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒５％，漲幅較上月略擴大０

﹒１個百分點，符合市場預期。其中，城市上漲２﹒２％，農村上漲３﹒２％；食品價格上漲１

１﹒１％，非食品價格上漲０﹒３％；消費品價格上漲３﹒５％，服務價格上漲０﹒７％。

６月份，全國居民消費價格環比下降０﹒１％。其中，城市下降０﹒１％，農村持平；食品

價格上漲０﹒２％，非食品價格下降０﹒１％；消費品價格持平，服務價格下降０﹒１％。

上半年，全國居民消費價格比去年同期上漲３﹒８％。



＊食品煙酒類價格同比上漲８﹒８％＊



６月份，食品煙酒類價格同比上漲８﹒８％，影響ＣＰＩ（居民消費價格指數）上漲約

２﹒６４個百分點。食品中，畜肉類價格上漲５７﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒６１個百分點

，其中豬肉價格上漲８１﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒０５個百分點；水產品價格上漲

４﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０９個百分點；鮮菜價格上漲４﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０

﹒１個百分點；糧食價格上漲１﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０３個百分點；鮮果價格下降２

９％，影響ＣＰＩ下降約０﹒６７個百分點；蛋類價格下降１３﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒

０８個百分點。

其他七大類價格三漲一平三降。其中，其他用品和服務價格上漲５﹒１％，教育文化和娛樂

、醫療保健價格均上漲１﹒９％；生活用品及服務價格持平；交通和通信、居住、衣著價格分別

下降４﹒６％、０﹒６％和０﹒４％。



＊豬肉價格環比漲３﹒６％，居住價格略降＊



６月份，食品煙酒類價格環比上漲０﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０４個百分點。食品中

，鮮菜價格上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０７個百分點；畜肉類價格上漲２﹒２％，影

響ＣＰＩ上漲約０﹒１５個百分點，其中豬肉價格上漲３﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１５個

百分點；鮮果價格下降７﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１３個百分點；蛋類價格下降

３﹒７％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０２個百分點。

其他七大類價格環比一漲一平五降。其中，其他用品和服務價格上漲０﹒４％；醫療保健價

格持平；交通和通信、教育文化和娛樂價格均下降０﹒３％，衣著、居住價格均下降０﹒２％，

生活用品及服務價格下降０﹒１％。（ｗｌ）

