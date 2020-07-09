【數據解讀】統計局：６月豬肉和鮮菜價轉漲，核心ＣＰＩ漲幅回落

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局今天發布２０２０年６月份全國ＣＰＩ（居民消費價

格指數）和ＰＰＩ（工業生產者出廠價格指數）數據。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，

６月份，復工復產、復市復業繼續推進，市場運行總體平穩。



＊洪澇災害及新發地聚集性疫情下，鮮菜價格環比轉漲２﹒８％＊



從環比看，ＣＰＩ下降０﹒１％。其中，食品價格上漲０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒０４個百分點。食品中，受生豬出欄減緩、防疫調配要求從嚴及進口量減少等因素影響，豬

肉供應偏緊，同時餐飲和團體消費需求有所回升，豬肉價格由上月下降８﹒１％轉為上漲

３﹒６％；中國多地發生洪澇災害，北京新發地市場出現聚集性疫情，導致部分地區蔬菜短期供

應緊張，鮮菜價格由上月下降１２﹒５％轉為上漲２﹒８％；時令水果大量上市，鮮果價格下降

７﹒６％，降幅比上月擴大６﹒８個百分點；雞蛋供應充足，價格下降４﹒１％。

非食品價格由上月持平轉為下降０﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１０個百分點。非食品中

，疫情持續影響出行，飛機票和旅遊價格分別下降６﹒１％和１﹒８％；夏裝開始打折促銷，服

裝價格由上月上漲０﹒２％轉為下降０﹒２％。



＊去年價格變動的翹尾影響約為３﹒３個百分點＊



從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。其中，食品價格上漲

１１﹒１％，漲幅擴大０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒２４個百分點。食品中，豬肉價

格上漲８１﹒６％，牛肉和羊肉價格分別上漲１８﹒５％和１０﹒９％，漲幅與上月相比均變動

不大；水產品價格上漲４﹒８％，漲幅擴大１﹒１個百分點；鮮菜價格上漲４﹒２％，上月為下

降８﹒５％；鮮果和雞蛋價格分別下降２９﹒０％和１５﹒８％，降幅分別擴大９﹒７和１﹒３

個百分點。

非食品價格上漲０﹒３％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２４個

百分點。非食品中，教育文化和娛樂、醫療保健價格均上漲１﹒９％，交通和通信價格下降

４﹒６％，其中汽油和柴油價格分別下降１９﹒４％和２１﹒２％。

扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。據

測算，在６月份２﹒５％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為３﹒３個百分點，新漲價

影響約為負０﹒８個百分點。（ｗｌ）

