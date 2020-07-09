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09/07/2020 10:28

【數據解讀】統計局：ＰＰＩ環比轉漲，商品價格回暖市場需求改善

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局今天發布了２０２０年６月份全國ＣＰＩ（居民消費
價格指數）和ＰＰＩ（工業生產者出廠價格指數）數據。國家統計局城市司高級統計師董莉娟解
讀指，６月份，國際大宗商品價格回暖，國內製造業穩步恢復，市場需求繼續改善。

＊ＰＰＩ環比轉漲０﹒４％，２２個工業行業大類價格上漲＊

　　從環比看，ＰＰＩ由上月下降０﹒４％轉為上漲０﹒４％。其中，生產資料價格由下降
０﹒５％轉為上漲０﹒５％，生活資料價格由下降０﹒３％轉為上漲０﹒１％。從調查的４０個
工業行業大類看，價格上漲的有２２個，比上月增加１２個；下降的１２個，減少８個；持平的
６個，減少４個。
　　受國際原油價格大幅度上漲影響，石油相關行業產品價格止降轉漲，其中石油和天然氣開採
業價格上漲３８﹒２％，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲１﹒７％，化學原料和化學製品
製造業價格上漲０﹒４％。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由平轉漲，上漲１﹒９％。有色金屬
冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。上述五個行業合計影響
ＰＰＩ上漲約０﹒４２個百分點。此外，煤炭開採和洗選業價格下降０﹒７％，降幅收窄２﹒２
個百分點。

＊去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒２個百分點＊

　　從同比看，ＰＰＩ下降３﹒０％，降幅比上月收窄０﹒７個百分點。其中，生產資料價格下
降４﹒２％，降幅收窄０﹒９個百分點；生活資料價格上漲０﹒６％，漲幅擴大０﹒１個百分點
。主要行業價格降幅有所收窄。其中，石油和天然氣開採業價格下降３９﹒１％，收窄
１８﹒５個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降２１﹒６％，收窄２﹒８個百分點；
化學原料和化學製品製造業價格下降７﹒９％，收窄１﹒３個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工
業價格下降５﹒１％，收窄２﹒９個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降２﹒２％，收
窄２﹒２個百分點。此外，煤炭開採和洗選業價格下降９﹒３％，降幅擴大０﹒５個百分點。
　　據測算，在６月份３﹒０％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒２個百分點
，新漲價影響約為負２﹒８個百分點。（ｗｌ）

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