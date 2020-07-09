【ＦＯＣＵＳ】上半年ＣＰＩ超目標，ＰＰＩ通縮添憂「保就業」

【ＦＯＣＵＳ】中國６月通脹數據周四（９日）揭盅，居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲

２﹒５％，按月略擴０﹒１個百分點；工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比跌３％，按月收窄

０﹒７個百分點。

６月消費通脹波瀾不興，但仔細看，上半年ＣＰＩ漲幅達３﹒８％，食品更飆

１６﹒２％，下半年不可掉以輕心；而ＰＰＩ中，位處產業鏈上游的石油開採、化纖製造、黑色

及有色金屬加工等行業，出廠價格深陷通縮，恐隱藏「保就業」憂思。



＊內需仍弱，出廠價格四年來最差表現＊



國家統計局今早公布６月ＣＰＩ數據，一度「擺烏龍」為年增２﹒７％，隨後修正為

２﹒５％，剛好符合市場預期；其中，南方水災似未顯著衝擊食品供給，鮮果、蛋類價格甚至按

月下跌。不過，整體上半年ＣＰＩ漲幅達３﹒８％，不單超過兩會設定的「３﹒５％」通脹目標

，更意味居民存款或因實質負利率而加劇縮水。

至於ＰＰＩ，儘管同比跌幅顯著收窄，環比更轉正，但上半年跌１﹒９％仍是繼２０１６年

後最差表現，顯示內需仍疲弱。

最明顯的例子，５月錄得近一年來首次同比正增長（１﹒８％）的狹義乘用車零售銷量，６

月再掉頭回跌６﹒２％，為憧憬疫情後需求回暖的汽車業再淋冷水。為谷銷售，特斯拉本月初再

下調中國市場售價，是繼５月後再次減價。



＊上游淪重災，券商看淡外包行業分析＊



ＰＰＩ通縮添壓製造業利潤，位處產業鏈上游的石油開採、化纖製造、黑色金屬加工、有色

金屬等行業深陷重災區，上半年出廠價格分別跌２７％、１３﹒８％、４﹒１％、

２﹒２％，或是水「冷」先知；下一步會否輪到汽車、服裝、家電等行業，值得留意。

而繼中央對外聯絡部前副部長近日公開指，「中國要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應

鏈斷裂的準備」後，有內地頭部券商甚至調整行業分析員安排，「擬定向外包」鋼鐵、有色、化

工、煤炭、建築等周期行業，或與看淡其表現有關。

製造業整體通縮更恐隱藏「保就業」憂思，因需求不興、訂單取消的負面影響正開始對不同

行業的就業情況帶來連鎖效應。鑒於此，完善數字經濟、促進服務業競爭、加強勞動力培訓，勢

將是未來投資風口所在。

