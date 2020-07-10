《陸言堂－陳永陸》Ａ股能否如２０１５年般急升超過７０％？

《陸言堂》當港股成交大增至每日２０００億，同時金管局不斷承接美元沽盤，因而令大家

都相信，資金持續流入，港股已進入一個大牛市之中，可是同樣的情況，在２０１５年曾經出現

一次，而且相近的地方是當時Ａ股表現亦相當厲害，同時成為了港股上升的真正催化劑，而近日

除了港股表現理想之外，Ａ股表現亦是十分亮麗，故此在考慮港股是否仍然可以上升之前，是否

應該考慮一下Ａ股的走勢，是否可以繼續急升，如２０１５年般，在短短四個月間，急升超過

７０％？



不過，大家不要忘記的是，港股現時有不少利淡的因素，其中包括中國不單與美國，而且與

不少西方國家，都有矛盾，與此同時全球疫情仍然未穩定，包括香港、日本等區內國家或城市，

都已經出現第二波的疫情，在這個背景下，中國的經濟將難免會受影響，所以全年經濟情況，仍

然不可以太樂觀，在這個背景下，就算內地政策真的想推動股市，又是否真的這麼容易，同時又

是否代表Ａ股可以如２０１５年般，大幅上升？



當然，大家會覺得疫情或經濟問題，都不一定會影響中港股市的升勢，因為近日最受追捧的

，乃是一眾新經濟股，可是這些股份的累積升幅其實不少，所以如果大市的氣氛，真的逆轉，這

些股份其實有很大的下跌空間。故此，新經濟股是不死股系，這一個理論，其實沒有太多根據，

如果回望２０００年科網股熱潮時，不少股份都被視為明日之星，但結果有多少仍然可以在今日

仍然生存？



或者，今日港股出現的調整，不代表甚麼，亦可能是疫情因素所影響，但看一看內地沒有疫

情困擾，Ａ股仍然出現顯著的調整，反映出市場仍然對潛在因素有一定的擔心，同時中央是否容

許Ａ股出現如２０１５年的短期瘋狂局面，又是另一個疑問，投資者絕對要小心。

《獨立股評人 陳永陸》



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