【新冠肺炎】傳本港新增至少５宗本地初步確診，包括護老中心院友

《經濟通通訊社９日專訊》消息指出，本港新增至少５宗本地初步確診個案，當中包括一名

港泰護老中心的院友。這間護老中心至昨天（８日）為止，累計有９人確診，包括院友和員工。

本港昨天新增的２４宗確診個案中，１９宗是本地個案，５宗感染源頭不明，累計確診個案

達１３２４宗（包括１３２３宗確診個案和一宗疑似個案）。（ｃｌ）

