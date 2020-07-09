【新冠肺炎】陳肇始：將主動為安老院、餐廳員工及司機等人檢測

《經濟通通訊社９日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，因應社區群組個案湧現，當局會

加強主動檢測，目標對象為安老院及餐廳的員工，以及公共交通工具司機等，以盡早找出受感染

人士，盡快斷絕傳播鏈。

陳肇始指，局方將會為目標群組安排私營化驗所進行檢測，衞生署會提供技術上的意見。（

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