【北水炒Ｄ乜】淨流入１０３﹒２億人幣，買騰訊小米沽中芯融創

《經濟通通訊社９日專訊》市場重新聚焦疫情發展，美聯儲指疫情重燃可能威脅復甦步伐，
隔晚美股下挫，但Ａ股續向好，加上港匯持續強勢，以及大摩唱好港股。港股昨日終止四連升後
，昨日（８日）反覆回升，恆指高開１０２點，最多曾飆３２４點，高見２６２９９點，但沽壓
湧現，曾倒挫１２５點，低見２５８４９點，恆指半日升８７點。午後在上午波幅內走，尾市一
度升逾兩百點。恆指收市報２６１２９，升１５３點或０﹒５９％。
按額度計算，北水全日淨流入１０３﹒２億元人民幣，增加６８﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團點評（０３６９０）；淨
賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、融創中國（０１９１８）、中信建投証券
（０６０６６）。
主板成交１９６１﹒９４億元減少１８﹒２％。其中港股通成交４４２﹒２億元，佔總成交
２２﹒５％。
＊騰訊再成為北水愛股，流入２３億＊
騰訊飆５﹒２３％，報５４３元，盤中高見５４６﹒５元再創上市新高；北水淨買入２３億
元。
資金再度流入新經濟股，ＡＴＭＸ表現標青。小米升８﹒９３％，報１６﹒１元；北水淨買
入７﹒１億元。美團點評急漲８％，報１９９﹒８元創新高；北水淨買入６﹒３億元。
中芯國際升９﹒１７％報３９﹒９元，北水淨賣出３﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ２２﹒９９
小米集團 （０１８１０） ７﹒１４
美團點評 （０３６９０） ６﹒２８
建設銀行 （００９３９） ６﹒０２
安踏體育 （０２０２０） ４﹒２９
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －３﹒７１
融創中國 （０１９１８） －２﹒２７
中信建投証券 （０６０６６） －１﹒１４
中興通訊 （００７６３） －０﹒８９
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（ｃａ）
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