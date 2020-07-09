《日入而息》本港增４２宗確診，政府收緊防疫措施，金管局再入市

《今天重點》﹡本港新增４２宗確診個案，其中３４宗屬本地感染

﹡陳肇始稱餐飲處所限六成入座，食肆每枱最多８人；將主動為安老院、餐廳

員工及司機等人檢測；陳肇始冀月底檢測超七千五，粵港澳健康碼需三地共

識

﹡港匯再觸強方兌換保證，金管局沽１３４﹒０８億港元

﹡恆指公司表示阿里美團小米８月納入成份股選股範圍，研推科技股指數

﹡國家統計局官方更正：６月ＣＰＩ同比上漲２﹒５％；內地６月ＰＰＩ同比

降幅收窄至３％，優於市場預期；分析指ＣＰＩ輕微反彈屬短期擾動，政策

寬鬆仍屬必要；需求好轉存一定變數，第四季ＰＰＩ或繼續走低；６月豬肉

和鮮菜價轉漲，核心ＣＰＩ漲幅回落；ＰＰＩ環比轉漲，商品價格回暖市場

需求改善



《即日市況》﹡騰訊港交所跑出惟疫情拖累地產股，港股全日升８０點收２６２１０



《深滬股市》﹡滬綜指再漲１﹒４％八連升，兩市成交再錄萬七億



《美元匯價》﹡美元短期有機會再度跌至９５的水平；歐元最新報１﹒１３２６╱２９，日

圓最新報１０７﹒３３╱３６



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）首三季盈利跌４３％，下調全年盈利預測

﹡國聯證券（０１４５６）６月份淨利潤１０７３萬元人民幣

﹡中信建投（０６０６６）６月淨利１０億元人民幣按年升１﹒２倍



《公司資訊》﹡中國飛鶴（０６１８６）殺人鯨資本相關指控毫無事實根據

﹡佳兆業集團（０１６３８）發行７億美元票據利率最高１１﹒２５％

﹡恆指公司表示阿里美團小米８月納入成份股選股範圍，研推科技股指數

﹡正榮服務（０６９５８）中間偏上定價，超購１０１倍一手中籤四成

﹡永泰生物（０６９７８）超購逾２５８倍，一手中籤率兩成

﹡宏力醫療（０９９０６）上市時間表延期，需時確定公告內容

﹡思摩爾（０６９６９）超購１１５倍，一手中籤率兩成

﹡基石藥業（０２６１６）成功研發治療肺癌藥物，欲將新藥上市

﹡瑋俊生科（００６６０）就獲基金公司意向融資近１２億，訂投資條款書

﹡中廣核（０１８１６）首６月發電量增１３％，上網電量增１３％

﹡晨訊科技（０２０００）６月份收入按年升１６﹒４％

﹡植華集團（０１８４２）控股股東ＧＰＧ向獨立第三方出售公司３０００萬

股股份



《國企紅籌》﹡中國人保（０１３３９）第二大股東擬減持部分無限售條件Ａ股股份



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）３億美元高級債票息５﹒６５％，創公司同類債歷

史新低

﹡龍湖集團（００９６０）６月合同銷售額按年升３４﹒３％



《中國要聞》﹡內地６月ＰＰＩ同比降幅收窄至３％，優於市場預期

﹡國家統計局官方更正：６月ＣＰＩ同比上漲２﹒５％

﹡分析指ＣＰＩ輕微反彈屬短期擾動，政策寬鬆仍屬必要；需求好轉存一定變

數，第四季ＰＰＩ或繼續走低；６月豬肉和鮮菜價轉漲，核心ＣＰＩ漲幅回

落；ＰＰＩ環比轉漲，商品價格回暖市場需求改善

﹡半年ＣＰＩ漲幅超預期，信證料全年均值２﹒２％左右

﹡工信部下達第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標

﹡當當網夫妻罵戰變武鬥，前ＣＥＯ強搶文件被行政拘留

﹡人行表示「轉賬超１０萬元人幣將被嚴查」系誤讀；人行連續第９天停逆回

購，零投放零回籠

﹡商務部表示近期將出台石油成品油流通意見；將積極支持港澳企業，開拓內

地市場

﹡ＪＬＬ表示上海二季度房地產投資同比降四成

﹡上海電影局發放１８００萬補貼，平均每家影院獲５萬

﹡仲量聯行表示上海二季度住宅成交環比增逾一倍；滬辦公樓市場活動復甦，

租戶注重控制成本

﹡李彥宏稱人工智能在公共衛生、新藥研發方面大有可為；未來５年為全社會

培養逾５００萬個ＡＩ人才

﹡馬化騰稱騰訊華東總部將扎根上海，加快新基建投入；騰訊支持上海打造

「全球電競之都」

﹡馬斯克稱特斯拉在中國做很多原創性工程開發

﹡中證監曝光非法配資平台名單，惟榜上平台仍活躍運營

﹡分析稱本輪上漲槓桿驅動較低，監管行動是潛在利好

﹡場外配資平台曝光，不少疑盜用上市公司名稱

﹡據報深交所已作首次全網測試，系統整體正常

﹡華為申請「方舟操作系統」商標，現進入審核階段；華為率先完成中國５Ｇ

推進組５Ｇ網絡安全測試

﹡王毅稱就中美關係重回正軌提出三條建議

﹡趙立堅稱兩國部隊脫離一線接觸，邊境局勢趨向緩和

﹡陝煤大礦領漲每噸３２元，榆林２０多家煤礦集體漲價

﹡乘聯會表示６月狹義乘用車市場銷量同比下降５﹒９％

﹡胡春華稱千方百計穩住外貿外資基本盤，推高水平開放



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１２１９２﹒６９點



《其他消息》﹡立法會通過延長法定產假至１４周法案

﹡金管局１００億元人民幣日間回購流動性安排額度被調用近七成

﹡藍巴勒海峽大橋緊急檢查，機場快線及東涌線服務受阻；機場快線及東涌線

列車服務陸續恢復正常

﹡市道不明朗卓越企業管治成關鍵，「最佳企業管治大獎」接受報名

﹡６月逆按揭按月登記增１５％，中銀香港市佔率續居首

﹡黃遠輝稱公屋輪候時間或續延長，覓地８選項進展緩慢

﹡深股通額度全日用６０億元；滬股通額度全日用４５﹒２億元，陸股通淨流

入近８０億

﹡屯門帝御．金灣最快下周開價，料本月開售

﹡經絡表示資金持續流入，料拆息第三季尾試０﹒３厘

﹡場外結算公司推出基於ＨＯＮＩＡ定價利率產品結算服務



《國安立法》﹡報道疑公開黃之鋒周庭戶口金額，私隱專員稱未接投訴

﹡曾國衞指民主派初選或違國安法，林卓廷斥蓄意誤導

﹡渣打料香港市場續受地緣政治因素影響，惟逐步回穩

﹡澳洲宣布協助港人措施，中方稱保留進一步做反應權利；澳洲調整港人簽證

制度，暫停與香港的引渡條約

﹡新西蘭表示將重新檢視與香港的關係

﹡領航料美國不會願意取消聯匯制度，金管局有能力防禦

﹡顏武周稱政府需向公務員解釋新宣誓制度



《新冠肺炎》﹡本港新增４２宗確診個案，其中３４宗屬本地感染

﹡陳肇始稱餐飲處所限六成入座，食肆每枱最多８人；將主動為安老院、餐廳

員工及司機等人檢測；陳肇始冀月底檢測超七千五，粵港澳健康碼需三地共

識

﹡澳門關注香港疫情，與珠海廣東省通關準備持續推進

﹡學生家長接連中招，最少１５間學校停課防疫

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