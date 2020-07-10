《運籌帷幄－梁業豪》展開中期調整機會不大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和

４７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和中性。連續兩個交易日呈現反彈市況後，相信不少投資

者已經鬆懈了，不相信短期調整浪。客觀而言，港股展開中期調整的機會暫時不大。事實上，現

時港股短期與中期的局勢均屬於顯著向好的時候，大市當然易升難跌。這個階段，我們須細心觀

察圖表形勢變化，以防市況轉升為跌。

當然，於投資╱投機的方向上，候低造好仍屬上算。此外，整體大市雖然顯著向好，我們須

留意各行業類別間的強弱勢變化，了解資金流向。所謂「炒股不炒市」，其實是指於大市的走勢

明顯向上時，投資者找尋一些強勢股，以求更大的利潤。於大市揚升時，持有股票者的成功機會

應較大。相反，於大市下挫時，持有股票成功獲利的機會便較低了。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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