  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/07/2020 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》流動性驅動股市，Ｈ股追落後概念升溫

　　《專家之言》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新報告將今年全球經濟增長由４月的負３％下
調至負４﹒９％，並將美國增長下調至負８％，唯獨中國有望錄得１％增長。投資者相對看好內
地經濟和Ａ股。根據美國銀行估算，全球央行高達１８﹒４萬億美元的刺激方案總支出，佔全球
ＧＤＰ的２０﹒８％。超低利率環境支持資產價格，資產市場急速反彈。道指從３月低位反彈
４３﹒１％，Ａ股及恆指分到從３月低位反彈約２９﹒９％及２３﹒４％，走勢跑輸美股。

＊多項因素支持Ａ股升勢，Ｈ股追落後的概念升溫＊

　　流動性驅動的股市上行空間的可能性不小，ＡＨ股溢價通常被用來衡量Ａ股與港股之間相對
估值的高低，對於資金配置港股具有重要的參考價值。中國經濟強勁復蘇、疫情再爆發風險受控
、有利的宏觀政策等多項因素支持近期Ａ股升勢。
　　在２０１５年之前，恆生滬深港通ＡＨ股溢價指數圍繞著約１００波動，Ａ股相對Ｈ股溢價
與Ａ股相對Ｈ股折讓的情況交替出現。但在２０１４年底兩地互聯互通機制開通後，恆生滬深港
通ＡＨ股溢價指數出現了顯著的上升，３年的平均水準是１２５，Ａ股長期相對Ｈ股溢價，當前
ＡＨ股溢價指數已經超過了１３５。
　　Ａ股普遍較Ｈ股呈３５％溢價。隨著Ａ股反彈，ＡＨ股溢價指數於６月初的１２５水準開始
上升，近日升勢急速。資料反映Ａ股股價正拋離Ｈ股，料令Ｈ股追落後的概念升溫。

＊港股初步支持位睇２５５００點＊

　　近期北水持續流入港股，７月以來僅一周，已有逾３００億元北水經港股通流入港股，分別
較５月、６月整月的流入規模還要高。北水加速流入部份捕捉Ｈ股追落後機會。現時重磅ＡＨ股
中，內銀及內險股的Ａ股均對Ｈ股呈高溢價，其中中行（０３９８８）ＡＨ溢價近３成。
　　策略上，上證指數１４周ＲＳＩ升至７４﹒７，對上一次在附近水準是２０１９年４月上旬
，當時沖至７５樓上即掉頭急回，相對而言，恆指確認擺脫長達四個半月弱勢後，技術上仍未明
顯超買，周線圖的１４周ＲＳＩ只約為５５﹒９，中期仍有力反復上升，初步支持位睇
２５５００點。
　　Ｈ股追落後的概念升溫，ＡＨ股中，洛陽玻璃股份（０１１０８）、山東墨龍
（００５６８）Ｈ對Ａ股折讓逾８０％。ＡＨ股溢價投資主題可哥短線操作，但並非長期投資主
題。《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/07/2020
【賭王出殯－圖輯】何鴻燊出殯　多名現任及前任國家領導人致唁電
財經熱話10/07/2020
《經濟不停學》納指港版滬版將面世　上車之前知多Ｄ
財經熱話10/07/2020
《股市一周》疫情反彈兼A股回吐　港股先升後回全周仍漲354點
中國故事10/07/2020
《神州經脈》6月M2增速符預期　滬指止步八連升　周漲幅五年大
財經熱話10/07/2020
《新股掛牌》七股掛牌　歐康維視收高1.5倍每手賺11170元
財經熱話10/07/2020
《嚟緊炒D乜》新世界(00017)買入3大理由
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金