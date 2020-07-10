《專家之言－麥嘉嘉》流動性驅動股市，Ｈ股追落後概念升溫

《專家之言》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新報告將今年全球經濟增長由４月的負３％下

調至負４﹒９％，並將美國增長下調至負８％，唯獨中國有望錄得１％增長。投資者相對看好內

地經濟和Ａ股。根據美國銀行估算，全球央行高達１８﹒４萬億美元的刺激方案總支出，佔全球

ＧＤＰ的２０﹒８％。超低利率環境支持資產價格，資產市場急速反彈。道指從３月低位反彈

４３﹒１％，Ａ股及恆指分到從３月低位反彈約２９﹒９％及２３﹒４％，走勢跑輸美股。



＊多項因素支持Ａ股升勢，Ｈ股追落後的概念升溫＊



流動性驅動的股市上行空間的可能性不小，ＡＨ股溢價通常被用來衡量Ａ股與港股之間相對

估值的高低，對於資金配置港股具有重要的參考價值。中國經濟強勁復蘇、疫情再爆發風險受控

、有利的宏觀政策等多項因素支持近期Ａ股升勢。

在２０１５年之前，恆生滬深港通ＡＨ股溢價指數圍繞著約１００波動，Ａ股相對Ｈ股溢價

與Ａ股相對Ｈ股折讓的情況交替出現。但在２０１４年底兩地互聯互通機制開通後，恆生滬深港

通ＡＨ股溢價指數出現了顯著的上升，３年的平均水準是１２５，Ａ股長期相對Ｈ股溢價，當前

ＡＨ股溢價指數已經超過了１３５。

Ａ股普遍較Ｈ股呈３５％溢價。隨著Ａ股反彈，ＡＨ股溢價指數於６月初的１２５水準開始

上升，近日升勢急速。資料反映Ａ股股價正拋離Ｈ股，料令Ｈ股追落後的概念升溫。



＊港股初步支持位睇２５５００點＊



近期北水持續流入港股，７月以來僅一周，已有逾３００億元北水經港股通流入港股，分別

較５月、６月整月的流入規模還要高。北水加速流入部份捕捉Ｈ股追落後機會。現時重磅ＡＨ股

中，內銀及內險股的Ａ股均對Ｈ股呈高溢價，其中中行（０３９８８）ＡＨ溢價近３成。

策略上，上證指數１４周ＲＳＩ升至７４﹒７，對上一次在附近水準是２０１９年４月上旬

，當時沖至７５樓上即掉頭急回，相對而言，恆指確認擺脫長達四個半月弱勢後，技術上仍未明

顯超買，周線圖的１４周ＲＳＩ只約為５５﹒９，中期仍有力反復上升，初步支持位睇

２５５００點。

Ｈ股追落後的概念升溫，ＡＨ股中，洛陽玻璃股份（０１１０８）、山東墨龍

（００５６８）Ｈ對Ａ股折讓逾８０％。ＡＨ股溢價投資主題可哥短線操作，但並非長期投資主

題。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

