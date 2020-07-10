《新股掛牌》歐康維視首掛開４３元，高招股價１﹒９３倍

《經濟通通訊社１０日專訊》中國眼科醫藥平台歐康維視生物（０１４７７）本日掛牌，首
掛開市價４３元，較招股價１４﹒６６元高出１﹒９３倍，每手５００股，不計手續費，每手賺
１４１７０元。
該股在港接獲３５﹒６９萬份申請認購合共２００﹒８２億股，超購１８９４﹒７６倍，一
手中籤率５％，認購３００手穩獲一手，「頭錘飛」８９１張，中籤率０﹒１１％。（ｆｚ）
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