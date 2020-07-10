《港元匯率》金管局再沽１９﹒９１億港元，銀行結餘增至逾千八億

《經濟通通訊社１０日專訊》紐約時段港元匯價再度觸發７﹒７５港元兌１美元強方兌換保
證，金管局承接美元，沽出１９﹒９１億港元，下周一（１３日）本港銀行體系總結餘增加至１
８０２﹒８９億港元。
美元兌港元最新報７﹒７５００╱０３，一年電期＋２０２﹒７７╱２２０﹒９８。（ｅｃ
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