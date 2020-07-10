思捷環球：主要股東呈請要求召開股東會任免多名董事，今早復牌

《經濟通通訊社１０日專訊》思捷環球（００３３０）於本周三（８日）獲主要股東Ｎｏｒ

ｔｈ Ｐｏｉｎｔ Ｔａｌｅｎｔ Ｌｔｄ﹒遞呈一份書面呈請，要求公司召開股東特別大會，

以處理包括委任Ｍａｒｃ Ａｎｄｒｅａｓ ＴＳＣＨＩＲＮＥＲ、邱素怡及黃鴻威為公司的執

行董事，罷免Ａｎｄｅｒｓ Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ ＫＲＩＳＴＩＡＮＳＥＮ、Ｊｏｈａｎｎｅ

ｓ Ｇｅｏｒｇ ＳＣＨＭＩＤＴ－ＳＣＨＵＬＴＥＳ為公司執行董事職務，及罷免於本周二（

７日）起至股東特別大會舉行時間前之任何一位被委任為公司的董事。

Ｎｏｒｔｈ Ｐｏｉｎｔ Ｔａｌｅｎｔ目前持有思捷２﹒４０５億股，約佔公司已發行股

份總數之１２﹒７４％，並為公司第二大登記股東。思捷法律顧問已就百慕達法例告知董事會，

根據百慕達公司法，倘若董事未能在遞交呈請要求之日起計２１日內正式召開大會，相關遞呈要

求人士可自行召開大會，惟任何在此情況下召開的大會不能夠於相關呈請要求日期起計三個月屆

滿後舉行。

思捷表示，該遞呈要求人士已就建議罷免表達理由，董事會正審查提出的指控，並將會在需

要時尋求法律諮詢意見。董事會將在呈請要求日期起計兩個月內，召開股東特別大會以考慮並進

行投票表決議案。

思捷已申請今早起恢復股份買賣。（ｅｃ）

