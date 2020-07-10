騰訊阿里回吐，港股低開２７８點報２５９３１點，國指跌１２４點

《經濟通通訊社１０日專訊》美國新出爐的上周首次申領失業金人數低過預期，不過疫情憂

慮捲土重來，隔晚美股個別發展，道指收市插３６１點，納指力保不失升０﹒５％。亞股早段普

遍向下，日經跌１１２點，首爾指數跌１７點，而港股則低開２７８點。多隻重磅股連升多日後

，今早有回調壓力，騰訊控股（００７００）跌２﹒４９％，報５４９元；國壽（０２６２８）

下跌２﹒８７％，報２０﹒３元，為開市表現最差兩隻藍籌；阿里巴巴（０９９８８）跌近２％

。恆生指數開報２５９３１，下跌２７８點或下跌１﹒０６％，主板成交１２５﹒２３億元。國

企指數報１０６５７，下跌１２４點或下跌１﹒１６％。

其他重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒４８％，報３６﹒５５元；港交所（００３８

８）下跌１﹒１９％，報３６６﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒７２％，報７５﹒９５

元；中移動（００９４１）跌１﹒４２％，報５５﹒６元；建行（００９３９）跌１﹒２３％，

報６﹒４３元。



恆指五大升╱跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） ９７﹒５０元 升１﹒７７％

信和置業（０００８３） １０﹒２０元 升１﹒３９％

中海外 （００６８８） ２５﹒７０元 升０﹒７８％

新世界發展（新）

（０００１７） ４０﹒２０元 升０﹒５０％

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒９０元 升０﹒２９％



中國聯通（００７６２） ４﹒７０元 跌１﹒６７％

中石化 （００３８６） ３﹒４３元 跌１﹒７２％

中信股份（００２６７） ７﹒８５元 跌１﹒８８％

騰訊控股（００７００） ５４９﹒００元 跌２﹒４９％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒３０元 跌２﹒８７％

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（ｃａ）

