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即市新聞

10/07/2020 17:05

《盤後部署》港元偏強且市場氣氛熾熱，料港股２５４００點有支持

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美國公布上星期新申領失業救濟人數約１３１萬人，低於
市場預期，加上美國確診病例數已逾３００萬人，道指及標指回吐，納指則受科技股帶動繼續上
揚且破頂，港股今早隨外圍低開２７８點報２５９３１點。其後，有消息指中國社保基金和國家
集成電路基金減持Ａ股，加上美國亦公布制裁多個涉及侵犯新疆人權的中國官員，市場憂慮中美
關係轉差，拖累港股全日最低曾見２５５７０挫６４０點。中資金融股及地產股較為顯著。最終
港股跌穿牛熊線（約２６０６３點）收報２５７２７點，跌４８２點或跌１﹒８４％，主板成交
１９４５﹒６９億元。國企指數報１０５４１點，跌２４０點或跌２﹒２３％。
　　Ａ股回吐，上證綜合指數收報３３８３點，跌６７點或跌１﹒９５％。深證成份指數報１３
６７１收點，跌８３點或跌０﹒６１％，總成交１６１２４２﹒６２億元人民幣。
　
＊大摩：投資者對美國經濟Ｖ型復蘇感到悲觀＊
　
　　大摩金融市場在很多方面反映出投資者對美國經濟Ｖ型復蘇感悲觀，首先美國國債收益率曲
線保持平穩，２年期與１０年期美國國債收益率的利差為４９個基點。另外，大公司股價升幅普
遍遜於小型股，加上投資級債券的收益率遠遠低於評級較低的公司債券，反映投資者對經濟增長
預期較悲觀。
　　信用評級機構標普全球評級最近估計，到明年底新冠病毒疫情將使全球銀行業貸款損失總計
達到２﹒１萬億美元。標普全球評級預計，今年的貸款損失將達到１﹒３萬億美元，為２０１９
年兩倍多。報告又指六成的損失可能發生在亞太地區，但北美和西歐的貸款損失相對增幅最高，
平均較２０１９年增加一倍以上。
　　
＊內地券商股可侍機吸納＊
　
　　港股本日跌穿二萬六關，最多瀉近６００點。有見港股近期異常強勢，走勢比美股更強，相
信港股開始跌入整固區域，短線維持區間上落格局。惟近期見金管局多次承接美元沽盤，反映港
元強勢「市底」偏強，加上本港疫情與歐美多國相比明顯受控，料繼續吸引外資資金流入港股。
　　技術方面，本日港股再度跌穿牛熊線（約２６０６３點）並以大陰燭狀態收市，加上ＭＡＣ
Ｄ快慢線正差距收窄，走勢與指數背馳，走勢短期不利恆指。不過近期騰訊（００７００）、港
交所（００３８８）、新經濟股以及中資金融股強勢，料有資金承接，加上市場資金泛濫，料資
金繼續流入股市，料１０天線位置有初步支持。
　　另外，近期越來越多中概股回流香港第二上市，同時不少在港上市的龍頭企業亦「回Ａ」於
科創板上市，加上Ａ股及港股近期成交分別過萬億元人民幣及約２０００億，可見市場熱度依舊
，料能刺激內地券商本年盈利。再者，普遍大型內地券商股首半年盈利均見按年大幅增長，該板
塊現已調整數日，投資者可開始部署內券股。（ｋｓ）

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