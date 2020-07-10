【國安立法】英國正考慮調整與香港的引渡安排

《經濟通通訊社１０日專訊》英國首相約翰遜發言人周四（９日）被問及澳洲暫停與香港的

引渡條約時指，英國亦正考慮調整與香港的引渡安排，但強調重要的保障措施已經到位。

澳洲總理莫里森上日於堪培拉發表講話，宣布調整港人簽證制度，持有學生或工作簽證的港

人居澳期上調至５年，並可申請居留權，同時暫停與香港的引渡條約，因為對香港實施國安法感

到憂心。（ａｌ）（ｚｚ）

