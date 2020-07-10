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10/07/2020 08:44

【國安立法】傳中國國有銀行正調整應急計劃以防美國制裁

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據路透社引述中資金融機構消息指，中國國有銀行正自發調整
應急計劃，以防美國通過立法制裁為實施港區國安法的官員提供服務的銀行。
　　消息指中國銀行（０３９８８）和工商銀行（０１３９８）預計最壞情況是美元來源被切斷
，或無法進行美元結算。中國銀行亦擔心如果客戶擔心美元儲備耗盡，其香港分行可能出現擠提

　　目前美國參眾兩院已通過法案，制裁破壞香港自治的中國官員和其他人員，以及與之有業務
往來的銀行，有待總統特朗普簽署。
　　消息又指，農業銀行（０１２８８）則較樂觀，但仍將需要設法解決被美國列入黑名單的客
戶問題，特別是那些可能面臨突然失去流動性的客戶。
　　消息補充，中行正研究伊朗銀行的經驗，因為自１９７９年伊斯蘭革命以來，伊朗的銀行不
時受美國制裁打擊。
　　消息亦透露工商銀行旗下工銀租賃和中船租賃（０３８７７）在內的至少三間國有租賃公司
亦在制定應急計劃。
　　另外據英國《金融時報》引述消息指，香港最少有兩間國際銀行正進行緊急客戶審計，篩查
可能因港區國安法，而面臨美國制裁的中港官員及企業。消息指放棄這些客戶可能會使其來自中
資銀行和中國國企的收入受損。（ａｌ）（ｚｚ）

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