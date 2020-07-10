【國安立法】傳加拿大不考慮對中國實施制裁，避免中加爭端升級

《經濟通通訊社１０日專訊》據路透社引述加拿大政府消息人士周四（９日）指，加拿大目
前不考慮就實施港區國安法立即對中國實施制裁，避免中加爭端升級。
加拿大總理特魯多上周五（３日）表示，在中國實施港區國安法後，加拿大將暫停與香港的
引渡條約，並可能採取措施增加移民，而消息指主要反對黨保守黨的部份成員正希望杜魯多對中
國官員實施制裁，並且有很多選項。（ａｌ）（ｚｚ）
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