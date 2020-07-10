【英國脫歐】歐盟首席談判代表巴尼爾：磋商仍存在重大分歧

《經濟通通訊社１０日專訊》歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼爾周四（９日）表

示，英歐雙方仍存在重大分歧。

英國今年１月決定脫歐，目前正處於過渡期，並將於今年年底結束，英國目前留在單一市場

和關稅同盟，以便讓英歐雙方在從貿易等方面建立新關係。

據悉目前磋商未能彌合雙方在漁業、公平競爭保障等問題上的分歧，巴尼爾在倫敦結束最新

磋商後表示，本周的討論證實英歐之間仍存在重大分歧，將保持耐心、尊重、決心繼續努力談判

。（ａｌ）

