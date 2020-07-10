【貿易再戰】美國將對法國徵收數碼服務稅採取報復行動

《經濟通通訊社１０日專訊》美國貿易代表萊特希澤周四（９日）表示，美國政府將宣布針

對法國徵收數碼服務稅採取報復行動，但預計將延期實施，因為法國推遲對美國科網企業徵稅，

美國貿易代表萊特希澤亦證實有關消息。

今次行動與美國３０１法案對法國數碼服務稅進行調查有關，目前美國指稱數碼服務稅歧視

美國美國科網企業，如Ｇｏｏｇｌｅ（谷歌）、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果。（ａｌ）

