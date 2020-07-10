【全球放水】努欽支持下一輪救助方案再派錢，惟與佩洛西意見分歧

《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽周四（９日）表示，支持在下一輪疫情救助方案

中再向國民直接派錢，並正爭取在本月底前在國會通過。

努欽又指擴展６６００億美元薪金保障計劃（ＰＰＰ）的資金，並將更多針對真正需要金錢

的企業及中小企。

不過眾議院議長佩洛西表示，希望新一輪救紓困法案可達１萬億美元，與努欽明顯存在意見

分歧，不過她亦支持直接向國民派錢。（ａｌ）

