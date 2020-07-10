【大熊來了】標普：疫情造成全球銀行業貸款損失高達逾２萬億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》評級機構標普周四（９日）估計，直到明年年底，新冠肺炎危

機將使全球銀行業貸款損失高達２﹒１萬億美元。

標普預計今年貸款損失將達到１﹒３萬億美元，是上年水平的逾兩倍，當中約６０％損失可

能發生在亞太地區，而北美、西歐的貸款損失相對增幅最高，平均較上年增加逾一倍以上。

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