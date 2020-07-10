【中概焦點】美國公眾公司會計監督委員會：難以審計中資公司賬目

《經濟通通訊社１０日專訊》美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）主席鄧克周四（
９日）表示，難以針對在美國上市的中資企業作出有效監督，促使他們披露適當的資料，防止會
計欺詐等行為，因為中國限制外國核查賬目，亦不容許審計文件離境。
美國國會早前通過議案要求在美國上市的中資企業必須確保其會計賬目監督，與美國其他上
市公司一致，否則將面對除牌風險。（ａｌ）
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