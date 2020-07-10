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10/07/2020 17:38

《台股攻略－馮偉明》台股今日失守１２１００點

　　《台股攻略》加權指數今早（１０日）裂口低開，並反覆向下，最終收１２０７３點，大跌
１１９點，成交金額為新台幣２５８１億元。
　　台積電ＡＤＲ於美股市場造好，令正股股價於台股市場以新台幣３４８﹒５０元紅盤收市，
升新台幣３﹒５０元。大立光昨日（９日）在法說會中表示今年第二季因匯率損失而影響盈利表
現，加上第三季盈利預測保守，令投資者沽貨套現；最終收新台幣４０１０元，跌新台幣４２０
元。鴻海收新台幣８４﹒８０元，跌新台幣１﹒４０元。聯發科收新台幣６１６元，跌新台幣
３５元。矽力─ＫＹ及信驊跌約３％，分別收新台幣１８７０元及１２４０元；譜瑞─ＫＹ跌超
過半根停板，而祥碩則收新台幣１７３５元，升新台幣１５元。
　　加權指數連日破頂後雖然今日回調，惟成交量沒有縮減，相信調整過後又會再度上升。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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