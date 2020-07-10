《台股攻略－馮偉明》台股今日失守１２１００點

《台股攻略》加權指數今早（１０日）裂口低開，並反覆向下，最終收１２０７３點，大跌

１１９點，成交金額為新台幣２５８１億元。

台積電ＡＤＲ於美股市場造好，令正股股價於台股市場以新台幣３４８﹒５０元紅盤收市，

升新台幣３﹒５０元。大立光昨日（９日）在法說會中表示今年第二季因匯率損失而影響盈利表

現，加上第三季盈利預測保守，令投資者沽貨套現；最終收新台幣４０１０元，跌新台幣４２０

元。鴻海收新台幣８４﹒８０元，跌新台幣１﹒４０元。聯發科收新台幣６１６元，跌新台幣

３５元。矽力─ＫＹ及信驊跌約３％，分別收新台幣１８７０元及１２４０元；譜瑞─ＫＹ跌超

過半根停板，而祥碩則收新台幣１７３５元，升新台幣１５元。

加權指數連日破頂後雖然今日回調，惟成交量沒有縮減，相信調整過後又會再度上升。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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