《新股掛牌》思摩爾國際首掛開報２８元，高招股價近１２６％

《經濟通通訊社１０日專訊》主要從事研究、設計、製造及銷售電子霧化設備及組件的思摩

爾國際（０６９６９）今日首掛，開報２８元，較招股價１２﹒４元高１２６％。以每手１００

０股計，不計手續費，每手賺１５６００元。

該股公開發售方面獲超額認購１１５倍，一手中籤率２０％，認購２０手穩中一手。（ｊｃ

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