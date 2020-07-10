《新股掛牌》七股掛牌，歐康維視收高１﹒５倍每手賺１１１７０元

《經濟通通訊社１０日專訊》港股今日大幅下跌近５００點，隨Ａ股獲利回吐，然而新股市

場異常熱鬧，七家新股首日掛牌，有科網股，有醫療股，亦有物管股，吸引不同投資者。其中最

為矚目新股是中國眼科醫藥平台歐康維視（０１４７７），公開超購近１８９５倍，一手中籤率

５％，今日首掛收報３７元，較上市價１４﹒６６元高出１﹒５２倍，不計手續費，一手盈利１

１１７０元。電子煙股思摩爾國際（０６９６９）首日掛牌表現亦不弱，收報３１元，較上市價

１２﹒４元升１﹒５倍，每手賺１８６００元。思摩爾公開超額認購１１５倍，一手中籤率２０

％。

７家新股中，唯一創業板掛牌的中國蜀塔（０８６２３）表現則較為落後，收報０﹒２１７

元，較上市價０﹒３０元低近２８％，每手虧８３０元。



七家新股首日掛牌表現：



公司 收報 上市價 高收╱低收 每手盈虧＊

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歐康維視（０１４７７） ３７﹒００元 １４﹒６６元 ＋１５２﹒４％ 賺１１１７０元

思摩爾 （０６９６９） ３１﹒００元 １２﹒４０元 ＋１５０﹒０％ 賺１８６００元

永泰生物（０６９７８） １５﹒４８元 １１﹒００元 ＋４０﹒７％ 賺４４８０元

綠城管理（０９９７９） ３﹒２５元 ２﹒５０元 ＋３０﹒０％ 賺７５０元

虎視傳媒（０１１６３） １﹒０７元 ０﹒８６元 ＋２４﹒４％ 賺５２５元

正榮服務（０６９５８） ５﹒６０元 ４﹒５５元 ＋２３﹒１％ 賺１０５０元

中國蜀塔（０８６２３） ０﹒２１７元 ０﹒３０元 －２７﹒７％ 蝕８３０元

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＊不計交易費用



（ｊｃ）

