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10/07/2020 16:10

《新股掛牌》七股掛牌，歐康維視收高１﹒５倍每手賺１１１７０元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港股今日大幅下跌近５００點，隨Ａ股獲利回吐，然而新股市
場異常熱鬧，七家新股首日掛牌，有科網股，有醫療股，亦有物管股，吸引不同投資者。其中最
為矚目新股是中國眼科醫藥平台歐康維視（０１４７７），公開超購近１８９５倍，一手中籤率
５％，今日首掛收報３７元，較上市價１４﹒６６元高出１﹒５２倍，不計手續費，一手盈利１
１１７０元。電子煙股思摩爾國際（０６９６９）首日掛牌表現亦不弱，收報３１元，較上市價
１２﹒４元升１﹒５倍，每手賺１８６００元。思摩爾公開超額認購１１５倍，一手中籤率２０
％。
　　７家新股中，唯一創業板掛牌的中國蜀塔（０８６２３）表現則較為落後，收報０﹒２１７
元，較上市價０﹒３０元低近２８％，每手虧８３０元。

七家新股首日掛牌表現：

公司　　　　　　　　　　　　　　收報　　　上市價　　　　高收╱低收　　　　每手盈虧＊
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐康維視（０１４７７）　　３７﹒００元　１４﹒６６元　＋１５２﹒４％　賺１１１７０元
思摩爾　（０６９６９）　　３１﹒００元　１２﹒４０元　＋１５０﹒０％　賺１８６００元
永泰生物（０６９７８）　　１５﹒４８元　１１﹒００元　　＋４０﹒７％　　賺４４８０元
綠城管理（０９９７９）　　　３﹒２５元　　２﹒５０元　　＋３０﹒０％　　　賺７５０元
虎視傳媒（０１１６３）　　　１﹒０７元　　０﹒８６元　　＋２４﹒４％　　　賺５２５元
正榮服務（０６９５８）　　　５﹒６０元　　４﹒５５元　　＋２３﹒１％　　賺１０５０元
中國蜀塔（０８６２３）　　０﹒２１７元　　０﹒３０元　　－２７﹒７％　　　蝕８３０元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊不計交易費用

（ｊｃ）

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