《窩輪豪情－梁業豪》小心回吐市變為調整市

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

原材料業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

阿里巴巴（０９９８８）、小米集團（０１８１０）與美團點評（０３６９０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選國泰航空（００２９３）、中銀香港（０２３８８）與恆生銀行（０００１１）。

港股早市形勢本已向淡，下午淡友大戶增強攻力，投資者爭相於周末前沽貨套利。正如筆者

早前所預測，即市前跌浪底支持並不可靠，回吐幅度擴大的可能性較高。支持位方面，筆者昨早

（９日）於「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內提供了５個，請大家自行免費訂閱後觀看有關分析

影片。明天（１１日）筆者會於該頻道內與訂戶研究回吐市演變成為調整浪的可能性，並客觀地

分析當前顯著向好的短中期局勢變差的機會。最後，美股回跌動力增強，內地股市呈現嚴重超買

，港股好友理應暫時收斂進攻態度。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（視頻：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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