《談國論企－黎偉成》鮮菜價６月份轉升豬肉仍昂貴

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年６月份環比與同比增長尚穩，惟鮮菜

價格由跌轉升，在華中華南連場暴雨衝擊底下會有強烈的上升壓力，而豬肉價格仍處相當昂貴水

平，生豬增產之策未達標使豬肉難增銷，以豬肉為主糧食的居民民生當受困擾，使通貨價格始終

未能確切回穩。但防控惡疫取效穩定復工復產，仍使社會經濟重新回復穩中有進的發展佳態。



＊豬肉佔整體ＣＰＩ漲幅八成二甚惡劣＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年６月份同比增長

２﹒５％，雖較５月份的２﹒４％略高０﹒１個百分點，但遠低於１月份的５﹒４％，更相對於

２０１９年６月份的２﹒７％升幅低０﹒２個百分點，表面上仍屬良性之象，但令人感到高度憂

慮仍然有頗不少絕對不可忽視之處：

最新的問題，當然是（一）鮮菜價格由跌轉升，分類指數即使在２０２０年６月份上升

４﹒２％，影響ＣＰＩ效應僅是０﹒１個百分點，但引以為憂者為此數扭轉對上一個月５月份的

８﹒５％下跌和三連跌之態，而跌轉升所響起的警告該屬延續性，乃因華中華南地域於６月下旬

爆發的綿延性的暴雨，至今未有止住的跡象，所造成的破壞甚深，包括鮮菜的生產，難免大缺，

對價格當有日益重大的壓力。

更重要的，是積存多時的問題（二）畜肉類的價格仍然踞高不下，特別是（Ｉ）豬肉，價格

至今依然異常高昂，（Ｉ）分類指數於２０２０年６月份同比增長８１﹒６％，與５月份所增

８１﹒７％基本持平，而影響ＣＰＩ上漲因素２﹒０５個百分點反而較上月份的１﹒９８個百分

點高０﹒０７個百分點，而此數佔ＣＰＩ的漲幅高達８２％，便可見此壓對通貨和民生相當沉重

，尤其是此一分類指數於４月份同比增９６﹒９％、３月升１１６﹒４％、２月份增１３５％及

１月份漲１１６％，可見情況仍然相當嚴重。

正正因為豬肉價貴，故（ＩＩ）肉畜分類指數於２０２０年６月份同比增長５７﹒４％，影

響ＣＰＩ的漲幅居然高達２﹒６１個百分點，即較整體ＣＰＩ的升幅２﹒５％還要高０﹒１１個

百分點，可見增生豬供應始可控零售豬肉價格，才可以使以豬肉為主的畜肉分類指數回落，和對

ＣＰＩ確確切切的減壓。

我要重申的觀點是：豬價貴，當然與非洲豬瘟問題有十分密切的關連。問題是非洲豬瘟於

２０１８年８月份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生豬需時，使豬肉

供應和價格只有可能逐步有序地回落，該是可預期的希望。唯是豬肉價格反而於２０１９年１０

月份及１１月份同比增長皆逾１倍，到１２月份仍增９７％，到２０２０年前５個月仍然大幅增

長，問題完全沒有改善，反而惡化。由是生豬的增產，和豬肉的增銷，急不容緩也。

問題是有未經證實消息指，中國境內重現豬瘟問題。



＊鮮果蛋價皆跌糧食及水產品仍緩增＊



由是鮮菜及豬肉等供應有待改善，故（三）ＣＰＩ中的食物煙酒分類指數於２０２０年６月

份同比增長８﹒８％，對整體ＣＰＩ的影響達２﹒６４個百分點之普，其中鮮果、蛋類等價格續

跌，而水產品、糧食類反覆向上。

我的結論，是：政府要進一步鼓勵企業甚至農民多飼養生豬，以確保豬肉供應回復正常。中

國人畢竟以食用豬肉及相關產品為主。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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