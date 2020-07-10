  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/07/2020 13:31

【ＡＩ大會】上汽牽頭制定國家智能網聯車長三角創新平台落滬方案

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上汽集團（滬：６００１０４）總裁王曉
秋昨日（９日）在世界人工智能大會產業發展論壇上表示，上汽集團正在牽頭制定國家智能網聯
汽車長三角創新平台落戶上海的方案。
　　他提到，上汽作為國內智能網聯汽車先行者之一，正在探索一條技術可靠、成本可行、安全
可控的智能駕駛技術路線，目前已完成三代智能駕駛平台開發，實施道路測試里程３０萬公里，
虛擬仿真測試里程已經２０００萬公里，並建立自動駕駛擬人化控制和數據有關模型。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下10/07/2020
【世代交替】加消費稅及拒最低工資捱轟　「不選邊」考驗第四代
剖析天下10/07/2020
【世代交替】「信任公投+家族恩怨」吸睛　星洲大選考驗高得票率
FOCUS10/07/2020
【FOCUS】侵侵金錢帝國臨揭秘辛　總統選戰再添變數
開市Good Morning10/07/2020
《開市Good　Morning》林嘉麒：阿里基本面好可吸納
生財有道10/07/2020
收息股「末落」　政府年金成老友記食長糧首選!
財經熱話09/07/2020
【新冠肺炎】陳肇始：餐飲處所限六成入座　食肆每枱最多8人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金