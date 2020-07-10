【ＡＩ大會】上汽牽頭制定國家智能網聯車長三角創新平台落滬方案

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上汽集團（滬：６００１０４）總裁王曉

秋昨日（９日）在世界人工智能大會產業發展論壇上表示，上汽集團正在牽頭制定國家智能網聯

汽車長三角創新平台落戶上海的方案。

他提到，上汽作為國內智能網聯汽車先行者之一，正在探索一條技術可靠、成本可行、安全

可控的智能駕駛技術路線，目前已完成三代智能駕駛平台開發，實施道路測試里程３０萬公里，

虛擬仿真測試里程已經２０００萬公里，並建立自動駕駛擬人化控制和數據有關模型。

