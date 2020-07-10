《午市前瞻》關注中美博弈，港股暫於２６１００點附近反覆

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，道指挫逾３００點，惟科網股造

好支持納指高收兼破頂。不過，中國社保基金和國家集成電路基金等減持消息拖累Ａ股，為連續

多日的熱炒情緒降溫。港股今早亦低開２７８點造２５９３１點，失守２５０天線（約２６０６

３點）。市場憧憬「港版納指」實行，騰訊（００７００）跌幅收窄，加上港交所（００３８８

）轉升，帶動港股短暫重返兩萬六，最高見２６１３７點跌７３點。惟其後重磅股齊跌，恆指反

復下跌至半日低位２５８５８點挫３５２點。最終，港股中午收報２５９０２點，跌３０７點或

跌１﹒１７％，主板成交１０８８﹒４８億元。

國企指數報１０６０７點，跌１７４點或跌１﹒６２％。吉利（００１７５）此前獲富瑞升

逾四成目標價，飆４﹒１３％，報１７﹒６４元，為最佳表現藍籌股。

Ａ股終止八連漲，上證綜合指數報３４１４點，跌３６點或跌１﹒０５％，成交

４４０１﹒９８億元人民幣。深證成份指數報１３７３６點，跌１８點或跌０﹒１３％，成交

５７０１﹒０９億元人民幣。

重磅股齊走低，騰訊挫１﹒６９％，報５５３﹒５元；建行（００９３９）滑１﹒５４％，

報６﹒４１元；中移動（００９４１）跌１﹒５１％，報５５﹒５５元；友邦（０１２９９）軟

１﹒４４％，報７５﹒４元；港交所跌０﹒４９％，報３６８﹒８元。匯控（００００５）挫１

﹒３５％，報３６﹒６元。



＊憧憬「港版納指」出台，科網股早段飆升後回軟＊



恆指公司昨日透露，短期推出香港版的ＦＡＮＧ＋或類似納斯達的科技股主題指數，部分科

網股如阿里巴巴（０９９８８）與小米（０１８１０）等早段炒高後回軟。阿里半日回吐

１﹒８３％，報２５６﹒８元；小米重上招股價，漲１﹒０７％，報１７﹒０２元。其他科網股

方面，美團點評（０３６９０）升０﹒３８％，報２１０﹒６元；網易（０９９９９）無升跌，

報１５４﹒５元；京東（０９６１８）跌１﹒３５％，報２６２﹒４元。

美國肺炎疫情反復，投資者轉入手美元避險，周四金價從上日的近九年高回落，黃金股普遍

獲利回吐，山東黃金（０１７８７）挫４﹒７４％，報２０﹒１元；招金礦業（０１８１８）跌

３﹒５９％，報１０﹒２元；壇金礦業（００６２１）滑２﹒９４％，報０﹒０３３元；金貓銀

貓（０１８１５）回落７﹒８１％，報０﹒５９元；中國白銀（００８１５）軟２﹒９４％，報

０﹒６６元。



＊國家隊基金與大戶高位套現，中資金融股普跌＊



國家隊基金和上市公司大股東股市高位套現減持，中資券商股集體跳水。光大證券（０６１

７８）跌８﹒１６％，報９﹒７９元；中信証券（０６０３０）跌４﹒１６％，報１９﹒３６元

；中信建投（０６０６６）挫３﹒８６％，報１１﹒９６元；華泰證券（０６８８６）走低

２﹒４９％，報１５﹒６４元；中國銀河（０６８８１）瀉５﹒８５％，報５﹒４７元。

內險股亦普偏回吐，中國太保（０２６０１）首６個月保費收入按年增４％，走低

４﹒２２％，報２４﹒９５元；新華保險（０１３３６）挫３﹒３４％，報３３﹒２５元；中國

人保（０１３３９）瀉６﹒２９％，報２﹒８３元；中國平安（０２３１８）軟１﹒７８％，報

８８﹒０５元；中國財險（０２３２８）滑６﹒９３％，報６﹒９８元；國壽（０２６２８）急

跌５﹒５５％，報１９﹒７４元，為半日最差表現藍籌股；而眾安在線（０６０６０）則逆市升

０﹒６６％，報５３﹒３５元。



＊四大行憂被美國制裁，內銀股偏軟＊



外電引述消息人士指，四大國有銀行因擔心美國會就《香港自治法案》制裁內銀，而制定應

變措施。消息指，最壞的情況是中行（０３９８８）及工行（０１３９８）或被禁止以美元進行

結算。建行（００９３９）滑１﹒５４％，報６﹒４１元；農行（０１２８８）跌１﹒６４％，

報２﹒９９元；工商銀行走低１﹒３８％，報５﹒０２元；中國銀行挫１﹒０５％，報２﹒８２

元。

物管股逆市向上，摩通首予永升生活服務（０１９９５）「增持」評級，目標價為１６元，

半日飆８﹒１７％，報１４﹒５６元；雅生活服務（０３３１９）漲３﹒２７％，報４１﹒０５

元；新城悅服務（０１７５５）早前獲富瑞列首選，走高１１﹒８４％，報２５﹒５元；佳兆業

美好（０２１６８）升７﹒４５％，報３５﹒３５元；建業新生活（０９９８３）升６﹒３１％

，報９﹒１元；惟碧桂園服務（０６０９８）破頂後回吐升０﹒９８％，報４１﹒２５元。



＊彭偉新：物管股估值高不建議吸納，科網股續持有＊



隔晚美股個別發展，港股本日回落，並於２６０００水平反覆上落，京華山一研究部主管彭

偉新對《經濟通通訊社》表示，目前港股處於震盪期，走勢並非單向而是反覆上落，市場仍在關

注中美關係及疫情發展，港股暫缺乏明顯方向。料港股暫將以２６１００點為中軸上下波動，並

指出以目前情況難以估計具體的波動區間，因這好大程度取決於中美之間博弈的動作大小。

近日富瑞報告指，物管股將迎來盈喜期，相關股逆市造好。彭偉新表示，物管股多炒消息為

主，儘管股價造好，預料只是有資金追捧並非自身基本面好。並指出該等股份現時估值很高，其

增長主要靠吸納項目，但就算有母公司也好，難以一下推出大量項目，故不建議吸納。反而，本

日科網股見回落，認為該類股在利好消息刺激及北水追捧下會繼續破頂，現並不是離場的時候，

中線部署者可吸納。（ｊｃ、ｆｚ）

