【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４５﹒７億人幣，買騰訊建行沽中芯舜宇

《經濟通通訊社１０日專訊》疫情憂慮捲土重來，隔晚美股個別發展，加上Ａ股高位回落，

拖累港股今日午後一度急挫逾六百點，收市失守兩萬六及２５０天線。恆指低開２７８點，報２

５９３１，跌幅曾縮至７２點，見２６１３７點全日高，一度重上２５０天線（約２６０６４點

），惟Ａ股跌幅擴大，拖累恆指半日跌３０７點。港股午後隨Ａ股沽壓持續，曾急挫６３９點，

低見２５５７０點。恆指收市報２５７２７，跌４８２點或１﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨流入４５﹒７億元人民幣，減少４９﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）；淨賣

出最多的依次是中芯國際（００９８１）、舜宇光學科技（０２３８２）、中信証券

（０６０３０）。

主板成交１９４５﹒６９億元減少５﹒９％。其中港股通成交３８５﹒９億元，佔總成交

１９﹒８％。



＊北水繼續掃騰訊，流入近１３億＊



外電引述知情人士透露，騰訊控股正磋商收購樂遊科技的事宜，騰訊挫２﹒９３％，報５４

６﹒５元；北水淨買入１２﹒９億元。

因應美國通過《香港自治法案》，五大國有銀行擔心成為制裁目標，據報正制定應變措施。

建行跌１﹒８４％，報６﹒３９元；北水淨買入２﹒５億元。

小米事隔近兩年重返１７元之招股價，收升０﹒２４％，報１６﹒８８元，北水淨買入２﹒

５億元。

中芯國際升３﹒２５％報４１﹒２５元，北水淨賣出１﹒７億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １２﹒８９

建設銀行 （００９３９） ２﹒５４

小米集團 （０１８１０） ２﹒５１

金山軟件 （０３８８８） ２﹒０９

維亞生物 （０１８７３） １﹒２８



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１﹒７４

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒４７

中信証券 （０６０３０） －１﹒３９

中國人壽 （０２６２８） －１﹒２０

中國軟件國際 （００３５４） －０﹒４６

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（ｃａ）

