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即市新聞

10/07/2020 15:06

《美元走勢－羅明立》關注歐盟復甦基金，即市仍可低吸歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒２６　　　１０６﹒８３　　　１０７﹒８４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２８９　　　１﹒１２５８　　　１﹒１２６０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６０６　　　１﹒２５７２　　　１﹒２５８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４２４　　　０﹒９４０３　　　０﹒９４２０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５０３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》星期四（９日）環球重要經濟數據不多，美國上周初次申領失業救濟人數為
１３１﹒４萬，少於預期。美國以至環球疫情仍未受控，當地情況亦有惡化跡象，但美國股市個
別發展，納指繼續創新高，道指則反傳統企業業績差的影響而一度跌超過５００點，最終跌近
４００點收市。特朗普政府對抗疫情全無章法，只針對經濟而行事，但只要疫情未能受控，實體
經濟很難重回正軌，聯儲局亦只能繼續維持量寬措施。
　　美匯昨日跌至９６﹒２０附近顯著反彈，部分資金流入美元避險，相信仍然是技術性補倉帶
動美匯回升，整體走勢仍然偏弱，９７﹒２０是初步阻力。歐元升至１﹒１３７０回落近１００
點，調整幅度較預期大，需留意１﹒１２４０╱６０初步支持位的表現，大位仍然是
１﹒１１５０，一周後能否就復甦基金達成協議將是關鍵，即市仍然可低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２７０　　　１﹒１４２０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２５８０　　　１﹒２７００　　　１﹒２５３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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