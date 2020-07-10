《美元走勢－羅明立》關注歐盟復甦基金，即市仍可低吸歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒２６ １０６﹒８３ １０７﹒８４

歐元╱美元 １﹒１２８９ １﹒１２５８ １﹒１２６０

英鎊╱美元 １﹒２６０６ １﹒２５７２ １﹒２５８５

美元╱瑞郎 ０﹒９４２４ ０﹒９４０３ ０﹒９４２０

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９６ ７﹒７５０３

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《美元走勢》星期四（９日）環球重要經濟數據不多，美國上周初次申領失業救濟人數為

１３１﹒４萬，少於預期。美國以至環球疫情仍未受控，當地情況亦有惡化跡象，但美國股市個

別發展，納指繼續創新高，道指則反傳統企業業績差的影響而一度跌超過５００點，最終跌近

４００點收市。特朗普政府對抗疫情全無章法，只針對經濟而行事，但只要疫情未能受控，實體

經濟很難重回正軌，聯儲局亦只能繼續維持量寬措施。

美匯昨日跌至９６﹒２０附近顯著反彈，部分資金流入美元避險，相信仍然是技術性補倉帶

動美匯回升，整體走勢仍然偏弱，９７﹒２０是初步阻力。歐元升至１﹒１３７０回落近１００

點，調整幅度較預期大，需留意１﹒１２４０╱６０初步支持位的表現，大位仍然是

１﹒１１５０，一周後能否就復甦基金達成協議將是關鍵，即市仍然可低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２７０ １﹒１４２０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２５８０ １﹒２７００ １﹒２５３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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