【夜期時段】即月期指最新報２５６４２點，跌５３點，低水８５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６７６點，跌１９點，低水
５１點，最新報２５６４２點，跌５３點，低水８５點，合約成交１０５８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０５１２點，跌１３點，低水２９點，最新報１０５１０
點，跌１５點，低水３１點，合約成交１８４張。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話10/07/2020
《股市一周》疫情反彈兼A股回吐 港股先升後回全周仍漲354點
|中國故事10/07/2020
《神州經脈》6月M2增速符預期 滬指止步八連升 周漲幅五年大
|財經熱話10/07/2020
《新股掛牌》七股掛牌 歐康維視收高1.5倍每手賺11170元
|財經熱話10/07/2020
《嚟緊炒D乜》新世界(00017)買入3大理由
|剖析天下10/07/2020
【世代交替】加消費稅及拒最低工資捱轟 「不選邊」考驗第四代
|剖析天下10/07/2020
【世代交替】「信任公投+家族恩怨」吸睛 星洲大選考驗高得票率
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰