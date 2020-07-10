【夜期時段】即月期指最新報２５６４２點，跌５３點，低水８５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６７６點，跌１９點，低水

５１點，最新報２５６４２點，跌５３點，低水８５點，合約成交１０５８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０５１２點，跌１３點，低水２９點，最新報１０５１０

點，跌１５點，低水３１點，合約成交１８４張。

