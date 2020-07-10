《經濟通通訊社１０日專訊》廣南（集團）發盈喜，預期截至今年６月底止，中期純利將按
年增加約４０％。
公司指，預期純利按年增加，主要由於受非洲豬瘟疫情及國內生豬供應偏緊的影響，本期活
豬價格較去年同期大幅上升，因而經營活豬養殖及銷售的兩間聯營公司較去年同期扭虧為盈；馬
口鐵產品本期銷量雖然上升，但售價和單位毛利較去年同期下跌，導致馬口鐵業務利潤減少；以
及集團所持有的投資物業價值有所下跌，本期錄得投資物業估值損失，去年同期沒有錄得估值損
失。（ｓｋ）
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10/07/2020 17:04
【企業盈喜】廣南（集團）料中期純利將按年增加約４０％
《經濟通通訊社１０日專訊》廣南（集團）發盈喜，預期截至今年６月底止，中期純利將按
年增加約４０％。
公司指，預期純利按年增加，主要由於受非洲豬瘟疫情及國內生豬供應偏緊的影響，本期活
豬價格較去年同期大幅上升，因而經營活豬養殖及銷售的兩間聯營公司較去年同期扭虧為盈；馬
口鐵產品本期銷量雖然上升，但售價和單位毛利較去年同期下跌，導致馬口鐵業務利潤減少；以
及集團所持有的投資物業價值有所下跌，本期錄得投資物業估值損失，去年同期沒有錄得估值損
失。（ｓｋ）
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