【企業盈喜】廣南（集團）料中期純利將按年增加約４０％

《經濟通通訊社１０日專訊》廣南（集團）發盈喜，預期截至今年６月底止，中期純利將按

年增加約４０％。

公司指，預期純利按年增加，主要由於受非洲豬瘟疫情及國內生豬供應偏緊的影響，本期活

豬價格較去年同期大幅上升，因而經營活豬養殖及銷售的兩間聯營公司較去年同期扭虧為盈；馬

口鐵產品本期銷量雖然上升，但售價和單位毛利較去年同期下跌，導致馬口鐵業務利潤減少；以

及集團所持有的投資物業價值有所下跌，本期錄得投資物業估值損失，去年同期沒有錄得估值損

失。（ｓｋ）

