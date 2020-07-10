【企業盈警】江南布衣（３３０６）料全年利潤跌２５％至３０％

《經濟通通訊社１０日專訊》江南布衣（０３３０６）預期，截至２０２０年６月底止年度
淨利潤按年大幅減少約２５％至３０％，主要由於新冠肺炎肺炎疫情使集團大多數實體零售門店
暫停營業，集團該期間之營業收入大幅下跌。
於６月底，集團的現金及現金等價物、初始期限三個月及以上的定期存單及按公允價值計入
損益的金融資產合計扣除銀行貸款後的金額超過６億元人民幣，資金儲備充裕。（ｊｏ）
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