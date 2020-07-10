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10/07/2020 17:14

【企業盈警】金蝶國際（２６８）料中期業績轉盈為虧

　　《經濟通通訊社１０日專訊》金蝶國際（００２６８）預期，截至今年６月底止六個月業績
轉盈為虧，將錄得介乎約２億元（人民幣．下同）至約３億元虧損，而去年同期錄得盈利約
１﹒１億元。
　　轉盈為虧主要由於上半年集團按其戰略規劃進行業務模式調整，期內總收入將介乎約
１３﹒３７億元至１４﹒１１億元，按年下降約５％至１０％；公司持續加大其對雲產品尤其是
新一代核心產品金蝶雲蒼穹的研發投入；及疫情對公司中小微企業市場業務產生產生不利影響。
（ｊｏ）

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