【企業盈警】金蝶國際（２６８）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社１０日專訊》金蝶國際（００２６８）預期，截至今年６月底止六個月業績

轉盈為虧，將錄得介乎約２億元（人民幣．下同）至約３億元虧損，而去年同期錄得盈利約

１﹒１億元。

轉盈為虧主要由於上半年集團按其戰略規劃進行業務模式調整，期內總收入將介乎約

１３﹒３７億元至１４﹒１１億元，按年下降約５％至１０％；公司持續加大其對雲產品尤其是

新一代核心產品金蝶雲蒼穹的研發投入；及疫情對公司中小微企業市場業務產生產生不利影響。

（ｊｏ）

